З 24 лютого 2022 року польський кордон перетнули понад 11 млн українців

Понад 11 млн українських громадян перетнули кордон із Польщею з початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомили у Постійному представництві Польщі в ЄС.

За даними установи, близько 87% біженців становлять жінки та діти. Нагадаємо, українці, які виїхали з країни через війну, з 1 квітня зможуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання в Польщі (так звана «карта побиту»).

Нещодавні опитування свідчать, що майже у половини українців (39,9%) є члени сім’ї чи близькі родичі, які після початку повномасштабної війни виїхали за кордон.

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