ООН підтвердила смерть майже 8,5 тис. цивільних українців у війні з рф

Організація Об’єднаних Націй підтверджує загибель 8490 цивільних мешканців України у війні з росією.

Про це повідомляє The Guardian.

Також ООН нарахувала 14244 поранених мирних жителів за період з 24 лютого 2022 року по 9 квітня 2023 року. Управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає цифри не остаточними, оскільки неможливо перевірити кількість жертв на окупованих територіях.

Маріуполь, Попасна, Лисичанаськ та Сєверодонецьк є містами, звідки надійшло багато повідомлень про вбитих цивільних, але задокументувати їх наразі неможливо.

Місяць тому ООН повідомляла про 8231 убитого та 13734 поранених цивільних.

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