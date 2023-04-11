Верховна Рада ухвалила закон про заборону феєрверків в Україні

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів.

Про це повідомили на сайті парламенту.

Законопроєкт забороняє використання, продаж та передачу феєрверків класів F2, F3 та F4 та встановлює вікові обмеження на продаж піротехнічних виробів. Окрім цього, закон забороняє використовувати при поводженні з тваринами піротехнічні вироби, що призводять або можуть призвести до травмування.

«Звукові та світлові ефекти від використання піротехнічних виробів через їх подібність до звуків вибухів наносять шкоду психічному здоров’ю населення у воєнний час, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст», — заявили у ВР.

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