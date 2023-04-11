Війна росії завдала Україні збитків на $700 млрд — Офіс президента

Сума завданих росією Україні руйнувань з початку повномастшабної війни становить близько $700 млрд.

Про це під час брифінгу заявив Олег Гавриш, гГоловний консультант відділу організаційної роботи Кабінету керівника ОП.

За даними Генпрокуратури України, окупанти знищили та пошкодили 74,4 тис. житлових будинків, близько 2,5 тис. навчальних закладів, 500 лікарень, 400 культурних споруд та 120 релігійних споруд. Було зруйновано 114 об’єктів енергетики.

Для компенсації Україна хоче отримати заарештовані по всьому світу російські суверенні активи. Мова про близько $100 млрд, для їх отримання може знадобитись близько 5-7 років.

«Цей процес складний, але він просувається. Є відповідне рішення ООН, є відповідне рішення багатьох країн. Ми сподіваємося, що ми зможемо повернути ці гроші», — зазначив Гавриш.

Нагадаємо, одне тільки повне гуманітарне розмінування коштуватиме Україні $37,4 млрд.

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