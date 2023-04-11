США можуть анонсувати санкції проти впливових громадян Угорщини — ЗМІ

Сполучені Штати можуть анонсувати санкції проти впливових громадян Угорщини на тлі погіршення відносин між країнами.

Про це пише угорське видання 444.hu з посиланням на кілька дипломатичних джерел.

Як зазначає ЗМІ, про санкції можуть оголосити вже в середу 12 квітня. У цей день має відбутись пресконференція Девіда Прессмана, посла США в Угорщині. За даними джерел видання, може повторитись сценарій 2014 року, коли вісьмом угорським чиннним та експосадовцям заборонили в’їзд у США.

В останні місяці між Вашингтоном та Будапештом тривають дипломатичні конфлікти. Посол США на початку лютого розкритикував уряд Угорщини, який продовжує висловлювати погляди, підтримувані в росії. Дипломат наголосив, що його позиція відображає позицію американського уряду.

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