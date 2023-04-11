Український повітряний простір відкриють після завершення воєнних дій — «Украерорух»

«Украерорух» повідомив, що повітряний простір України відкриють для польотів одразу після завершення бойових дій та перемоги у війні.

Євроконтроль оприлюднив прогноз, що відновлення польотів в Україні можливе лише з кінця 2029 року. Однак «Украерорух» пояснює, що він базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та актуальних обставинах, як-от закриття повітряного простору України, суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдові, росії та Білорусі, суттєве зменшення польотів у Польщі, балтійських, скандинавських країнах та інших.

Вважається, що ці фактори діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, через відсутність інших підтверджених вхідних даних для прогнозування. Після появи нових факторів, наприклад, завершення війни або переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю оновлять.

Україна тим часом повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі як тільки закінчаться воєнні дії.

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