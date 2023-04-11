Вадима Мельника звільнили з посади директора БЕБ

Сьогодні, 11 квітня, Кабмін звільнив Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки.

Про це повідомив представник уряду Тарас Мельничук.

Як уточнив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк, Мельник звільнився за власним бажанням.

«Ще зранку Мельник не знав, що буде мати бажання звільнитися. Навіть дві години тому БЕБ публікував новину як він з бізнес-асоціацією зустрівся. Коли призначили йому першого заступника (з СБУ) було очевидно, що скоро Вадима Івановича попросять на вихід. Ось цей момент настав», — розповів Железняк.

Мельник очолював Бюро економічної безпеки з 2021 року, до цього він був керівником Державної фіскальної служби.

Наприкінці лютого Комітет Ради із питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу керівництва БЕБ незадовільною. Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев анонсував зміни у відомстві: зміни до законодавства, переатестацію та призначення нового керівництва за участі міжнародників.

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