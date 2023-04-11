Витік документів США: за атакою на А-50 у Білорусі стоять агенти СБУ

За атакою на російський літак А-50, який перебував на аеродромі «Мачулищі» у Білорусі, можуть стояти агенти СБУ.

Про це пише The Economist з посиланням на дані у «злитих» документах США.

Зазначають, співробітники Служби безпеки дійшли висновку, що розвідувальний літак рф А-50У організували їхні агенти, які проігнорували наказ.

У Сполучених Штатах дізналися про інцидент, коли прослуховували співробітників СБУ. Ці дані про війну в Україні містилися у документі з грифом «цілком таємно», який датований 1 березня.

Нагадаємо, російський А-50 пошкодили на військовому аеродромі «Мачулищі» у Білорусі 26 лютого, згодом він відправився на ремонт до рф. ЗМІ повідомляли, що за вибухом стоять білоруські партизани.

У соцмережах показали відео розвідки з аеродрому та атаки дрона на А-50. Стверджувалося, що на летовищі цивільними дронами протягом двох тижнів проводили повітряну розвідку на військовому аеродромі та навіть приземляли БПЛА на радіолокаційну станцію А-50. При цьому засоби ППО ніяк не зреагували.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.