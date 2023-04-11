Дружину Медведчука Оксану Марченко оголосили в розшук

СБУ оголосила у розшук Оксану Марченко, дружину колишнього нардепа Віктора Медведчука.

Про це йдеться на сайті МВС.

Зазначають, що зникала Марченко майже три тижні тому — 24 березня 2023 року за місцем Солом’янський район Києва.

Вказано, що вона є особою, яка переховується від органів досудового розслідування.

Її звинувачують за ч.3 ст. 110-2 КК України — фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Вона передбачає від 6 до 8 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно суд арештував майно Марченко на понад 5,6 млрд грн та прихованих активів на більш ніж 440 млн грн.

За даними ЗМІ, Марченко виїхала до Білорусі на автомобілі перед повномасштабним вторгненням 18 лютого. Наприкінці грудня 2022 року повідомляли, що родина Медведчука проживає в Москві.

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