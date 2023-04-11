12 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 12 квітня

Сьогодні — Міжнародний день польоту людини в космос. 12 квітня 1961 року радянський космонавт Юрій Гагарін першим з людей здійснив політ в космос і успішно повернувся на Землю.

В Україні відзначають День працівників ракетно-космічної галузі.

В Ліберії — Національний день звільнення.

В Болівії — День захисту дітей.

В Казахстані — День працівників науки.

Яке релігійне свято 12 квітня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять Івана Ліствичника, християнського богослова, філософа, ігумена Синайського монастиря, який жив у VI столітті.

Також сьогодні — Велика середа Страсного тижня. Вважається, що саме в цей день Юда зрадив Христа за 30 срібняків. У Велику середу християни йдуть до церкви та славлять Марію Магдалину. У храмах останній раз читають молитву з поклонами і сповідуються. Вдома віряни готують яйця для фарбування.

День ангела 12 квітня

Іменини в цей день святкують Іван, Пантелеймон, Захар, Сава.

Які історичні події стались 12 квітня

467 — Антемій став імператором Західної Римської імперії.

1204 — Константинополь захопили учасники Четвертого Хрестового Походу.

1927 — Чан Кайші наказав стратити членів Комуністичної Партії Китаю в Шанхаї, завершуючи Перший Об’єднаний Фронт.

1937 — британець Френк Віттл випробував перший повітряно-реактивний двигун.

1945 — Гаррі Трумен став 33-м президентом США.

1955 — вакцина від поліомієліту, розроблена доктором Джонасом Солком, оголошена безпечною та ефективною.

1961 — космічний корабель «Восток-1» з Юрієм Гагаріним на борту, здійснив перший політ до космосу.

1981 — з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида, США) здійснили запуск першого у світі пілотованого космічного апарату багаторазового використання «Колумбія».

1992 — поблизу Парижа відкрився європейський Диснейленд.

Хто народився 12 квітня

1484 — Антоніо да Сангалло, італійський архітектор.

1500 — Йоахім Камераріус, німецький лютеранський теолог.

1839 — Микола Пржевальський, російський мандрівник, природодослідник.

1903 — Ян Тінберген, нідерландський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 1969 року.

1919 — Біллі Вон, американський музикант.

1921 — Шейкі Джейк Гарріс, американський блюзовий музикант.

1933 — Монсеррат Кабальє, іспанська оперна співачка.

1941 — Боббі Мур, англійський футболіст.

1950 — Флавіо Бріаторе, італійський бізнесмен і директор команди Формули-1 «Рено».

1950 — Дейвід Кессіді, американський актор.

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