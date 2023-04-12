Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 12 квітня. Росіяни продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, на яких за минулу добу відбито 72 атаки.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник здійснив обстріли населених пунктів Блешня, Кам’янська Слобода, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Катеринівка Сумської області, а також Ветеринарне, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Охрімівка, Черняків, Комісарове, Бударки та Довжанка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих ударів зазнали населені пункти Колодязне, Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Білогорівка та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямкуа ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Окупанти вели безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Богданівка. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них: Времівка, Новопіль Донецької області; Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

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