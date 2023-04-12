Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 12 квітня

За минулу добу Сили оборони знищили 730 окупантів та два танки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 12 квітня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 180050 (+730) осіб,
- танків — 3646 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7043 (+5) од,
- артилерійських систем — 2770 (+5) од,
- РСЗВ — 535 (+0) од,
- засоби ППО — 282 (+0) од,
- літаків — 307 (+0) од,
- гелікоптерів — 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2334 (+2),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5630 (+10) од,
- спеціальна техніка — 319 (+3).
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