«Витік» даних Пентагону: Сербія погодилась відправити Україні зброю

Сербія погодилась надати або вже надала Україні зброю для війни з росією. Про це із посиланням на секретні документи Пентагону повідомляє Reuters.

У «злитому» документі зібрані «оціночні позиції» 38 європейських урядів у відповідь на прохання України надати військову допомогу. Згідно з цими даними, Сербія відмовилась навчати українських військових, але пообіцяла надати летальну зброю або вже надала її. Також в документі зазначають, що Сербія може постачати Києву озброєння й надалі.

Публічно уряд Вучича притримується нейтралітету у війні рф проти України. Сербія та росія мають давні політичні зв’язки, оскільки Москва підтримала Белград під час конфлікту в Косово.

У документі Пентагону всі європейські держави були поділені на кілька категорій: країни, які зобов’язались надати військову допомогу, країни, які вже надали військову допомогу, країни, які мають можливості та політичну волю надати допомогу в майбутньому. Австрія та Мальта стали єдиними, що не увійшли в жодну з вказаних тут категорій.

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