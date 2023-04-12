Окупаційна влада Криму не проводитиме парад 9 травня «з міркувань безпеки»

В анексованому Криму не проводитимуть паради та ходу «Безсмертного полку» до 9 травня.

Про це повідомила окупаційна адміністрація півострова.

Так званий «голова республіки» Сергій Аксьонов заявив, що рішення ухвалили «з міркувань безпеки». Нещодавно супутник зафіксував нещодавно вириті окопи за Перекопським перешийком на півночі півострова. Це свідчить, що росія продовжує активно будувати нові лінії оборони на території окупованого Криму.

Раніше у російському Курську також скасували традиційний військовий парад на 9 травня.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.