Допомога Канади Україні перевищила $6 мільярдів

Від початку минулого року уряд Канади надав Україні різноманітної допомоги на понад 8 млрд канадських доларів (понад 6 млрд доларів).
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“З січня 2022 року Канада оголосила про виділення понад 8 млрд доларів фінансової, військової, гуманітарної та імміграційної допомоги, а також підтримки розвитку”, – зазначив Джастіна Трюдо.
Зазначається, що до цієї суми входить більше 5 млрд канадських доларів фінансової допомоги, більше 1 млрд військової підтримки, 352,5 млн доларів гуманітарної допомоги, 127 млн на підтримку розвитку й більше 102 млн доларів на безпекову та стабілізаційну допомогу.
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