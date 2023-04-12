Привітання з Чистим четвергом 2023: вірші та картинки

Чистий четвер – це християнське свято, яке відзначається у четвер перед Великоднем. Цей день є днем покаяння та очищення, коли вірні згадують Ісусову останню вечерю з учнями та його смерть на хресті за гріхи людей. Це свято є важливою підготовкою до Великодня та допомагає вірним зосередитися на духовних цінностях та очищенні перед головним християнським святом.

Команда Amazing Ukraine зібрала чудову підбірку гарних привітань для близьких та рідних з Чистим Четвергом.

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Привітання з Чистим четвергом 2023

Привітання з Чистим четвергом 2023

***

Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов’ю квітне,

Духовні крила розгорне.

Господь усіх благословляє

На щастя радість на добро.

В Чистий Четвер себе пізнаєм,

щоб дерево життя цвіло.

***

Славний свято – четвер Чистий,

Він: божественний, променистий,

Добрий, Світлий, православний,

Перед Великоднем, дуже головний!

У цей день треба купатися,

Від гріхів всіх очищатися,

Все очистити відразу враз,

Адже такий був даний наказ!

***

Привітання, листівки, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine

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***

У день, що Чистим величають,

Вас сердечно вітаю.

Хай береже вас ангел світлий,

З Четвергом вас в день привітний!

***

У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.

***

Водою джерельною, чистою,

Прозорою, наче сріблистою,

Змиваю все темне, нечистеє,

Щоб серце зігрілось розхристане.

У Чистий Четвер помолімося

І паскою благословімося,

Щоб радість приходила світлая,

Як гілка черешні розквітлая.

***

Привітання з Чистим четвергом 2023

Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine

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Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine

У Чистий четвер, вітаю зі святом! Бажаю очищення й оновлення. Нехай підуть із обмиванням всі негаразди, образи і розчарування. Нехай життя наповнюють добрі і світлі моменти, любов і радість. Миру вам, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!

***

Привітання з Чистим четвергом 2023 Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine

Привітання з Чистим четвергом 2023

***

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода – на вас проллється

Благословення Боже на віки!

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Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine

***

Чистий до нас прийшов четвер.

У цей день не можна лінуватися.

Щоб позбутися від бід –

Треба будинок прибрати.

У будинку буде чистота,

А на серці – доброта.

Буде наше життя тоді

Приносити нам радість!

***

Привітання, картинки Чистий четвер 2023

Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine

***

Нехай в Чистий четвер з дому підуть всі образи і тривоги, нехай серце покинуть всі похмурі думки і печалі, нехай попереду з’являться чисті і яскраві горизонти щастя, нехай у житті почнеться світла смуга благополуччя і добрих чудес

***

У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.

***

Нехай змиє все водиця,

Життя ваше оновить,

Спокоєм і вірою

Надовго нагородить!

***

Привітання з Чистим четвергом 2023

Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine

Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов’ю квітне,

Духовні крила розгорне.

Господь усіх благословляє

На щастя радість на добро.

В Чистий Четвер себе пізнаєм,

щоб дерево життя цвіло.

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Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine

***

З Чистим четвергом! Нехай цей день прибере з вашого життя весь негатив і чорні смуги, життя нехай стане чистою і білою смугою! Радості, щастя, успіхів, здоров’я, сімейного благополуччя та любові!

***

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Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

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Зі святом! У Великий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток!

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Привітання з Чистим четвергом у віршах і картинках Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine

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Вітаю з Чистим Четвергом! Винеси з дому все сміття і залишки тривог, щоб звільнити душу від злих спогадів і образ. Нехай цей день стане новою і чистою сторінкою, з якої почнеться інша історія твого життя, наповнена тільки щастям, любов’ю і радістю!

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Привітання з Чистим четвергом 2022