Привітання з Чистим четвергом 2023: вірші та картинки

Чистий четвер – це християнське свято, яке відзначається у четвер перед Великоднем. Цей день є днем покаяння та очищення, коли вірні згадують Ісусову останню вечерю з учнями та його смерть на хресті за гріхи людей. Це свято є важливою підготовкою до Великодня та допомагає вірним зосередитися на духовних цінностях та очищенні перед головним християнським святом.
Команда Amazing Ukraine зібрала чудову підбірку гарних привітань для близьких та рідних з Чистим Четвергом.
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Привітання з Чистим четвергом 2023
Привітання з Чистим четвергом 2023
***
Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов’ю квітне,
Духовні крила розгорне.
Господь усіх благословляє
На щастя радість на добро.
В Чистий Четвер себе пізнаєм,
щоб дерево життя цвіло.
***
Славний свято – четвер Чистий,
Він: божественний, променистий,
Добрий, Світлий, православний,
Перед Великоднем, дуже головний!
У цей день треба купатися,
Від гріхів всіх очищатися,
Все очистити відразу враз,
Адже такий був даний наказ!
***
Привітання, листівки, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine
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***
У день, що Чистим величають,
Вас сердечно вітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З Четвергом вас в день привітний!
***
У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.
***
Водою джерельною, чистою,
Прозорою, наче сріблистою,
Змиваю все темне, нечистеє,
Щоб серце зігрілось розхристане.
У Чистий Четвер помолімося
І паскою благословімося,
Щоб радість приходила світлая,
Як гілка черешні розквітлая.
***
Привітання з Чистим четвергом 2023
Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine
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Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing UkraineПривітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine
У Чистий четвер, вітаю зі святом! Бажаю очищення й оновлення. Нехай підуть із обмиванням всі негаразди, образи і розчарування. Нехай життя наповнюють добрі і світлі моменти, любов і радість. Миру вам, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!
***
Привітання з Чистим четвергом 2023Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine
Привітання з Чистим четвергом 2023
***
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода – на вас проллється
Благословення Боже на віки!
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Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing UkraineПривітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine
***
Чистий до нас прийшов четвер.
У цей день не можна лінуватися.
Щоб позбутися від бід –
Треба будинок прибрати.
У будинку буде чистота,
А на серці – доброта.
Буде наше життя тоді
Приносити нам радість!
***
Привітання, картинки Чистий четвер 2023
Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine
***
Нехай в Чистий четвер з дому підуть всі образи і тривоги, нехай серце покинуть всі похмурі думки і печалі, нехай попереду з’являться чисті і яскраві горизонти щастя, нехай у житті почнеться світла смуга благополуччя і добрих чудес
***
У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.
***
Нехай змиє все водиця,
Життя ваше оновить,
Спокоєм і вірою
Надовго нагородить!
***
Привітання з Чистим четвергом 2023
Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine
Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов’ю квітне,
Духовні крила розгорне.
Господь усіх благословляє
На щастя радість на добро.
В Чистий Четвер себе пізнаєм,
щоб дерево життя цвіло.
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Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing UkraineПривітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine
***
З Чистим четвергом! Нехай цей день прибере з вашого життя весь негатив і чорні смуги, життя нехай стане чистою і білою смугою! Радості, щастя, успіхів, здоров’я, сімейного благополуччя та любові!
***
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Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
***
Зі святом! У Великий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток!
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Привітання з Чистим четвергом у віршах і картинках Привітання, картинки Чистий четвер – Amazing Ukraine
***
Вітаю з Чистим Четвергом! Винеси з дому все сміття і залишки тривог, щоб звільнити душу від злих спогадів і образ. Нехай цей день стане новою і чистою сторінкою, з якої почнеться інша історія твого життя, наповнена тільки щастям, любов’ю і радістю!
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