СБУ повідомила про підозру колишньому «беркутівцю», який збирав дані про ЗСУ

Колишньому «беркутівцю», який створив агентурну мережу рф у фронтових областях України, повідомили про підозру.

Про це повідомляє СБУ.

Ексспівробітник розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут» Валерій Астахов перейшов на бік ворога після окупації Криму і вступив до лав угруповання під назвою «Євпаторійська рота народного ополчення».

На початку повномасштабного вторгнення Астахову доручили сформувати власну агентурну групу для розвідувально-підривної діяльності проти України. До її складу увійшли декілька десятків мешканців південних і східних регіонів, у тому числі, з Бахмута.

Агенти збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони поблизу фронту. Астахов передавав ці дані своїм кураторам з фсб на території захопленого Криму.

Астахову повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він переховується на тимчасово окупованій території на півдні України.

Нагадаємо, на Харківщині затримали двох інформаторів, які розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з рф.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.