У Чорному морі перебувають два російські кораблі з «Калібрами»

У Чорному морі на бойовому чергуванні 12 квітня знаходиться чотири ворожих кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр».

Загальний залп складає до 12 ракет, повідомили у Військово-морських силах.

Ще один ворожий корабель перебуває в Азовському морі, але про наявність на ньому ракет не заявляють. У Середземному морі росіяни збільшили корабельне угруповання за рахунок розгортання фрегату «Адмірал Горшков». Там перебувають вісім суден, з яких чотири є носіями «Калібрів».

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