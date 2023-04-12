Росіянам дозволять підписувати контракти на воєнну службу одразу після школи

Російська Держдума схвалила поправку до закону, яка дозволить 18-річним громадянам вступати на воєнну службу по контракту одразу після закінчення школи.

Про це повідомила російська служба ВВС.

Раніше для підписання контракту потрібно було закінчити технікум, виш або відслужити по призову хоча б три місяці. Однак тепер ці перепони приберуть, як планували зробити ще минулого літа.

Після того, як поправку схвалить Рада Федерації та підпише президент рф, вчорашніх школярів можна буде відправляти на фронт вже за чотири місяці після початку служби. Розірвати контракт не можна буде до закінчення війни.

Нагадаємо, 11 квітня Держдума рф схвалила законопроєкт, який передбачає створення єдиного реєстру військовозобов’язаних та вручення електронних повісток.

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