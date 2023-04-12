Окупанти обстріляли Курахівку касетними боєприпасами, є поранений (фото)

У середу, 12 квітня, російські окупанти обстріляли Курахівку Донецької області. Через атаку касетними боєприпасами з «Ураганів» поранення отримала одна людина.
Про це у Telegram повідомив Павло Кириленко, голова Донецької ОВА.
«Щойно росіяни обстріляли Курахівку з «Ураганів» касетними боєприпасами — поранено 1 людину», — розповів він.
Крім того, за даними очільника області, напередодні ворог завдав ракетного удару по Дружківці — пошкодили будинок.
Також, відомо про двох поранених жителів Бахмута.
«Ворог уже вщент знищив місто — за вчора до руйнувань додалися дитсадок та адмінбудівля», — додав він.
Також:
- 2 людини поранено і 2 приватні будинки пошкоджено у Торецьку;
- Костянтинівка зазнала обстрілу та ракетного удару – пошкоджено офісне приміщення;
- протягом ночі тривали обстріли Мар’їнки, Красногорівки та Максимільянівки;
- Курахове двічі потрапило під артобстріл;
- на ранок росіяни двічі обстріляли Очеретине — пошкоджено крамницю.
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