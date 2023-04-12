СБУ затримала пропагандиста, який працював на Віктора Медведчука (фото)

У Хмельницькому Служба безпеки України затримала проросійського пропагандиста, який працював на Віктора Медведчука і був автором публікацій на російському ресурсі News Front.

Як повідомляє СБУ.

З 2016 року фігурант займався «розкруткою» медійного образу поплічника кремля як «миротворця», якого «чують» у москві. Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах.

Крім того, на початку 2020 року він добровільно почав працювати на російське інформагентство «News-front», зареєстроване у тимчасово окупованому Криму.

Після початку повномасштабної агресії рф чоловік перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах.

Також він займався дискредитацією Сил оборони та поширював фейки про внутрішньо-політичну обстановку в Україні.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника у Хмельницькому виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які він використовував у злочинних діях.

Йому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру колишньому «беркутівцю», який збирав дані про ЗСУ.

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