Іран таємно домовляється з Китаєм і рф про придбання санкційного ракетного палива — Politico

Китай і росія таємно домовляються з Іраном про поповнення запасів складових для ракетного палива.

Видання Politico з посиланням на поінформовані дипломатичні джерела написало, що йдеться про перхлорат амонію. Можливість його придбання, за даними співрозмовників видання, обговорюється з російським підприємством «Анозит».

У Пекіні іранський дипломат Саджад Ахадзаде, який є радником Тегерану з питань технологій у Китаї, очолив переговори про придбання перхлорату амонію. Однак дипломати зазначили, що не знають, про які саме китайські компанії йдеться.

Точна кількість перхлорату амонію, яку Іран хоче придбати, невідома, але джерела Politico вважають, що його вистачить для тисячі ракет, зокрема на ракету Zolfaghar, яка має радіус дії 700 км. За словами дипломатів, якщо сторони домовляться, деякі із цих ракет можуть використати проти України.

Співрозмовник видання також припустив, що може йтися про складнішу схему, в рамках якої Китай поставить перхлорат амонію до Ірану, щоб там могли зробити ракети для росії. Таким чином, вважає джерело Politico, Китай зможе таємно надати військову допомогу рф.

Відповідно до резолюції ООН, ухваленої у 2015 році, країнам заборонено постачати Ірану перхлорат амонію без дозволу Радбезу ООН.

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