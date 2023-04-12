У «Гвардії наступу» з’явиться нова дев’ята бригада — «Хартія». Вона стане сьомою бригадою у Національній гвардії України.

Про це розповіла Катерина Павліченко, заступниця Міністра внутрішніх справ України.

За її словами, відомство вже отримало десятки тисяч заяв від добровольців, які готові долучитися до «Гвардії наступу». Саме тому було вирішено продовжити набір та створити нову бригаду у складі Національної гвардії України.

Набір до «Хартії» вже розпочато. Подати онлайн заявку можна через сайт Міністерства внутрішніх справ, там можна ознайомитись з більш детально з інформацією про етапи відбору, та навчання. Також ознайомитися з адресами тих ЦНАПів, які наразі працюють, де також можна подати свої документи офлайн.

Павліченко також додала, що рівень відбору кандидатів до «Гвардії наступу» достатньо високий, адже до лав бійців набиратимуть найкращих та найбільш вмотивованих.

Однак, за її словами, кандидати, які все-таки мають велике бажання вступити до того чи іншого підрозділу «Гвардії наступу», можуть покращити свою фізичну підготовку шляхом тренувань та долучитися до рядів штурмових бригад.

«Кожна бригада — це такий великий механізм, який має дуже багато різних спеціальностей. І люди, які приходять, добровольці, вони мають можливість навчатися виходячи зі своїх вмінь, навиків, знань та побажань працювати по тому чи іншому напрямку. Це й оператором БПЛА, розвідником, артилеристом, піхотинцем, гранатометником».

Підготовка бійців триває кілька місяців. Спочатку вона відбувається в індивідуальному режимі, адже велика кількість добровольців раніше не служили в армії. Наступний етап навчань вже у складі підрозділу, в якому бійці нестимуть службу.

Нагадаємо, «Гвардія наступу» — це проєкт, який складає в себе вісім штурмових бригад. Вступ до штурмових бригад, є добровільним вибором, а не мобілізацією. Бригади братимуть участь у звільненні Луганської й Донецької областей, а також Криму від російських окупантів. Детальніше про те як можна записатись до «Гвардії наступу» читайте у нашому матеріалі.

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