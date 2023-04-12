Закарпатські рятувальники отримали гуманітарну допомогу від Німеччини та Швейцарії

Сьогодні до пожежно-рятувального підрозділу Іршави завітали аж дві іноземні організації – Lindau hilft! e.V. з Німеччини та Mammutli hilft з Швейцарії. Допомогу в Україну вони доставляють вже не вперше, а от цього разу, вирішили підтримати українських рятувальників та привезли їм подарунки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Так, вогнеборці з німецького містечка Ліндау передали колегам на Закарпаття пожежний автомобіль Mercedes-Benz, а благодійники з Швейцарії – бойовий одяг, каски, взуття та інше потрібне бійцям ДСНС спорядження. Транспортний засіб є повнопривідним, що зробить комфортним поїздку по будь-якому бездоріжжю, а також він може перевозити до 2,5 тон води та укомплектований усім необхідним обладнанням та спорядженням, яке допоможе вогнеборцям ліквідувати ще не одну пожежу.

Захід відбувся за участі головного рятувальника краю Романа Гудака, голови Іршавської територіальної громади Віктора Симканинця та представників доброчинних та громадських організацій: Lindau hilft (Німеччина), Mammutli hilft (Щвейцарія), “Серце до серця Закарпаття” та “Іршавські Промені”.