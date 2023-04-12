На Херсонщині стартує проєкт ваучерної підтримки людей від Червоного Хреста

На Херсонщині з 17 квітня стартує проєкт ваучерної підтримки від Червоного Хреста людей віком від 65 років. Грошову допомогу можуть отримати люди, які проживають у Херсоні та громадах Білозерського району.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила у Facebook ХОО Червоного Хреста.

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Ваучери номіналом 300 грн та 400 грн отримають літні люди або їх довірені особи, якщо отримувач допомоги є маломобільним. Загальна сума грошової допомоги для однієї людини становить 2 200 грн і використати його можна буде в мережі магазинів АТБ.

“Видачу 10 000 ваучерів волонтери Червоного Хреста будуть проводити до 10 травня по ОСББ та кварталам, щоб уникнути скупчення людей і черг. Графік видачі узгоджений з головами ОСББ і квартальними, також був сформований список отримувачів цієї допомоги. Зокрема, списки надавали голови ОСББ і квартальні. Для отримання ваучерів отримувачу допомоги надійде смс-повідомлення, де будуть вказані конкретні дату, час та адреса, куди треба прийти”, — йдеться у дописі.

Для отримання ваучера повинна бути згода отримувача допомоги надати оригінали паспорта та ідентифікаційного коду та згоду на фотографування документів. Також повідомляється, що ваучер не покриває витрати на придбання товарів алкогольної і тютюнової групи.