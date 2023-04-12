Рятувальники Житомирщини отримали від німецьких благодійників допомогу для пошуку людей під завалами

Допомога та співпраця рятувальників Житомирщини з іноземними партнерами не лише продовжується, а і міцнішає. Зокрема, наприкінці березня представники пожежно-рятувальних підрозділів області здійснили два робочі візити до Федеративної Республіки Німеччина.

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За результатами поїздок колеги-рятувальники обмінялися досвідом, а підрозділи Головного управління отримали пожежно-рятувальну техніку, обладнання та спорядження.

Одне із відряджень делегація рятувальників Житомирщини здійснила до німецького м. Лінген. Делегати налагодили зв’язок з представниками місцевої громади, керівництвом та профспілковою організацією компанії Baerlocher GmbH щодо подальшого розвитку партнерства і поглиблення міжнародної співпраці. Фахівці ДСНС взяли участь у навчаннях щодо ліквідації наслідків аварії на хімічно-небезпечному об’єкті компанії Baerlocher GmbH та проведенні аварійно-рятувальних робіт із залученням об’єктової пожежної частини. Також стали учасниками робочії зустрічі органів місцевого самоврядування щодо принципів кризового управління й взаємодії із системою рятувальної служби.

Від компанії Baerlocher GmbH рятувальники отримали для Житомирської області пожежний автомобіль DAIMLERCHRYSLER (D) 814D, 1992 року випуску (укомплектований спеціальним обладнанням та спорядженням). Крім того, німецькі благодійники передали до Житомирщини й пожежний одяг та взуття, тепловідбивні костюми, а також іншу технічну допомогу для виконання дій за призначенням, серед якої і квадрокоптер.

Ще один візит до Німеччини здійснили двоє фахівців ДСНС з Аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій АРЗ СП. Упродовж тижня житомирські рятувальники проходили у місті Віце курс навчання від некомерційної організації «ISAR Germany – Міжнародний пошук та порятунок». Для делегатів із Житомирщини німці проводили як теоретичні, так і практичні заняття щодо ліквідації наслідків аварій та пошуку людей з-під завалів на Training Base Weeze.

Пройшовши курс, ДСНСівці отримали два пошукові комплекси «Geofon» для проведення рятувальних робіт з-під завалів. Зазначені комплекти пошукового комплексу надчутливі та надають можливість рятувальникам ефективніше шукати людей посеред зруйнованих будівель і конструкцій. При використанні комплексів датчики реагують на звук чи рух, навіть якщо це відбувається під землею чи завалами. А зважаючи на ворожі обстріли цивільної інфраструктури, після чого у багатьох випадках фахівцям ДСНС доводиться розбирати завали, такі комплекси є дуже важливими для порятунку людей.

Зазначена допомога відсьогодні технічно підсилила підрозділи Головного управління та допоможе рятувальникам ще краще й оперативніше виконувати завдання за призначенням. Від початку повномасштабної війни фахівці ДСНС області суттєво посилили співпрацю із закордонними благодійниками, завдяки чому пожежно-рятувальні підрозділи технічно підсилились обладнанням та спорядженням для виконання завдань за призначенням. Федеративна Республіка Німеччина — одна із багатьох країн, що надала вже чимало гуманітарної допомоги для рятувальників Житомирщини. Спасибі всім колегам. Віримо у нашу спільну перемогу!