Ірпінь отримав допомогу від Японії

Комунальне підприємство “Управління житлово-комунального господарства “Ірпінь” отримало допомогу від Уряду Японії. Це два екскаватори та п’ять колісних екскаваторів-навантажувачів. Їх використовуватимуть під час розбирання завалів зруйнованих будинків.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив мер міста Олександр Маркушин у Telegram.
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“Крім цього, невдовзі ми отримаємо ще 10 одиниць спецтехніки. Це відбувається у рамках пілотного в Україні проєкту з переробки будівельних відходів. І я дуже вдячний, що саме Ірпінь обрали для його реалізації”,— каже Маркушин.
За його словами, у рамках цього проєкту всі будівельні відходи будуть перероблятися. Наразі після демонтажів їх звозять на тимчасові звалища. Невдовзі там встановлять спеціальне обладнання для сортування і переробки.
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