У Києво-Печерській лаврі почала працювати комісія Мінкультури (фото)

Комісія Міністерства культури з приймання-передачі майна працює на території Києво-Печерської лаври. Фахівцям вдалося потрапити до корпусу № 112.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

«Наслідки безоплатного користування Лаврою представниками УПЦ МП. Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод. Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ «Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини», — йдеться у повідомленні.

Також пресслужба Мінкульту показала наслідки користування УПЦ МП Книжковим складом Києво-Печерської лаври, збудованим у ІІ половині ХІХ століття. Він є памʼяткою архітектури та містобудування місцевого значення.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.