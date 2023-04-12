Сі Цзіньпін закликав свою армію готуватися до «реального бою» на тлі зростання напруги навколо Тайваню

Лідер Китаю Сі Цзіньпін наказав своїм Збройним силам «посилити військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії» одразу після китайських навчань, які імітували удари по Тайваню.

Заяви Сі Цзіньпіна доводять напругу в регіоні, якій передував візит президента Тайваню Цай Ін Веня до Сполучених Штатів, пише AFP.

Також Пекін невдоволений планом США і Філіппін збільшити військову співпрацю.

Китайський лідер сказав Командуванню Військово-морських сил, що китайці повинні «рішуче захищати територіальний суверенітет і морські інтереси Китаю, а також захистити загальну периферійну стабільність» .

Напередодні, міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву в інтервʼю CNN розповів, що вважає китайські військові навчання підготовкою до реальної війни проти острова. За його словами, Тайвань уже готується відбивати потенційну атаку.

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