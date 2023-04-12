Коригував ворожі удари по цивільних будинках у Миколаєві: агент фсб отримав 15 років в’язниці

В Україні 15 років в’язниці отримав агент фсб рф, який скоригував 10 ворожих ударів по цивільних об’єктах Миколаєва у червні минулого року.

Про це повідомляє Служби безпеки України.

Зазначається, що чоловік надав росіянам дані, що дозволило їм у період з 26 по 30 червня 2022 року здійснити прицільні ракетні удари по десяти об’єктах Миколаєва, серед яких були і цивільні будинки.

Чоловік почав співпрацювати з ворогом ще у травні минулого року. Завербували його через прокремлівський Telegram-канал, в якому фігурант активно виправдовував збройну агресію рф. Російський агент їздив містом, приховано фотографував українські об’єкти та надсилав знімки кадровому співробітнику фсб через анонімний чат у месенджері.

Затримали зловмисника у липні минулого року. У нього провели обшуки і виявили вибухівку, незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси.

Суд визнав затриманого винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання неправомірною заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

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