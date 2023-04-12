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Запрацювала інтерактивна мапа місць, де РФ утримує українських цивільних і військовополонених

12.04.2023

Росія утримує українських цивільних громадян та військовополонених

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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“Ми будемо над цим працювати для того, щоб зафіксувати кожне таке місце утримання, аби відповідальні за утримання в нелюдських умовах та переміщення як цивільних, так і військовослужбовців, були знайдені та покарані за ці міжнародні злочини”, – зазначила координаторка проєкту.

Медійна ініціатива за права людини систематизувала інформацію про місця перебування українських полонених, аби сприяти пошуку зниклих та допомогти міжнародним організаціям, правоохоронцям України у зборі інформації.

На мапі містяться дані про пункти утримання заручників і полонених у РФ, Білорусі та на тимчасово окупованих територіях України.  

Місця утримання цивільних заручників на деокупованій території:

  • Ливарний цех біля підприємства “Вікналенд” у Димер на Київщині
  • Опорний загальноосвітній навчальний заклад Катюжанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
  • Військове містечко в Гостомелі
  • Польовий табір у селі Грем’яч
  • Ягіднянська ЗОШ І-ІІ ст.
  • СТО, с. Боромля, траса H12
  • Відділення поліції в Тростянці
  • Залізничний вокзал у Тростянці
  • Балаклійський відділ поліції
  • Токмацьке відділення поліції Пологівського відділу поліції
  • Кочубеївська сільська рада
  • Біляївський НВК
  • Бериславський Машинобудівний Завод
  • Бериславський відділ поліції ГУНП
  • Білозерський районний суд Херсонської області
  • Херсонський апеляційний суд
  • Ізолятор тимчасового тримання у Херсоні
  • Херсонська обласна рада
  • Херсонська обласна державна адміністрація
  • Головне Управління Національної Поліції в Херсонській області
  • Управління Служби Безпеки України у Херсоні.

Місця утримання в окупації:

  • Луганський слідчий ізолятор
  • Облаштована колонія, місто Первомайськ
  • Суходільська виправна колонія №36
  • Свердловська виправна колонія №38
  • Калінінська виправна колонія
  • Макіївська виправна колонія №32
  • Західна виправна колонія №97 в Донецьку
  • Центральна районна лікарня в Донецьку
  • В’язниця “Ізоляція” в Донецьку
  • Лікарня №15 в Донецьку
  • СІЗО №5 в Донецьку
  • Сніжнянська виправна колонія № 127
  • Виправна колонія №120 в Молодіжному
  • Старобешеве
  • Фільтраційний табір у Сартані
  • Приазовська виправна колонія
  • Слідчий ізолятор у Маріуполі
  • СІЗО Новоазовськ
  • Фільтраційний табір у Мангуші
  • Комендатура у селі Розівка
  • Відділення поліції у Мелітополі
  • Мелітопольський МВ УМВС України
  • Бердянський міський військовий комісаріат
  • Приморська виправна колонія № 145 (колишня Бердянська виправна колонія № 77) 
  • Бердянський районний відділ поліції
  • Каховський відділ поліції ГУНП у Херсонській області
  • Новокаховський відділ поліції
  • Новокаховський міський відділ ДМС
  • Управління Північнокримського каналу в Таврійську
  • Чаплинський РВ УМВС України в Херсонській області
  • Новотроїцьке відділення поліції
  • Каланчацьке відділення поліції
  • Готель “Орхідея” у Генічеську
  • Вище професійне училище № 17 у Генічеську
  • Дитячий табір “Слава” в Скадовську
  • Скадовське відділення поліції 
  • Фільтраційний пункт в Армянську
  • Школа №1 в Любимівці
  • Узбережжя Арабатської стрілки
  • СІЗО №1 Сімферополь
  • Гауптвахта військової комендатури гарнізону 
  • Державний морський університет ім. адмірала Ф.Ф. Ушакова в Севастополі
  • Чорноморське вище військово-морське ордена Червоної Зірки училище ім. Павла Нахімова в Севастополі.

Місця утримання за межами України: 

  • Фільтраційний пункт – Наровля, Білорусь
  • Виправний центр №1 – Анохово, Смоленська обл., Росія
  • СІЗО №2 – Вязьма, Смоленська обл., Росія
  • Слідчий ізолятор №2 – Новозибков, Брянська обл., Росія
  • Колонія-поселеня №3 – Сураж, Брянська обл., Росія
  • Слідчий ізолятор №2 – Брянск, Брянська обл., Росія
  • Глушково – Курска обл., Росія
  • Виправна колонія №11 – Малая Локня, Курська обл., Росія
  • СІЗО №2 – Старий Оскіл, Бєлгородська обл., Росія
  • Виправна колонія №4 – Алексеєва, Бєлгородська обл., Росія
  • Шебекіно – Бєлгородська область, Росія
  • Виправна колонія №7 – Валуйки, Бєлгородська обл., Росія
  • Жіноча виправна колонія №9 – Бєлгородська область, Росія
  • Виправна колонія №1 – Семилуки, Воронезька обл., Росія
  • СІЗО №1 – Воронеж, Воронезька обл., Росія
  • СІЗО №2 – Борисоглебск, Воронезька обл., Росія
  • Виправна колонія №9 – Борисоглєбськ, Воронезька обл., Росія
  • СІЗО №2 – Камишин, Волгоградська обл., Росія
  • Виправна колонія №19 – Суровікіно, Волгоградська обл., Росія
  • Чоловіча виправна колонія загального режиму №12 – Каменськ-Шахтинський, Ростовська обл., Росія
  • Виправна колонія №1 – Звєрєво, Ростовська обл., Росія
  • Слідчий ізолятор №2 – Таганрог, Ростовська обл., Росія
  • СІЗО №1 – Ставрополь, Ставропольський край, Росія
  • СІЗО №1 – Курськ, Курська обл., Росія
  • СІЗО №2 – Кашин, Тверська обл., Росія
  • Тюрма Т-2 – Єнісейськ, Красноярський край, Росія
  • Тюрма – Мінусинськ, Красноярський край, Росія
  • СІЗО №1 – Іркутськ, Іркутська обл., Росія
  • СІЗО Лефортово – Москва, Росія
  • Багатофункціональний міграційний центр – Сахарово, Московська обл., Росія
  • СІЗО №2 – Кінешма, Івановська обл., Росія
  • Колонія – Пакіно, Владимирська обл., Росія
  • СІЗО №1 – Владимир, Владимирська обл., Росія
  • Виправна колонія №6 – Мелехово, Владимирська обл., Росія
  • Виправна колонія №5 – Шахтерский, Тульська обл., Росія
  • Колонія №1 – Донський, Тульська обл., Росія
  • СІЗО №1 – Рязань, Росія
  • Колонія №2 – Рязьк, Рязанська обл., Росія
  • Тюрма – Верхньоуральськ, Челябінська обл., Росія
  • Тюрма – Балашов, Саратовська обл., Росія.

948 цивільних заручників, утримуваних у Росії та на окупованих територіях України змогла ідентифікувати ініціатива станом на початок квітня 2023. 

“Їхня загальна цифра може бути щонайменше у 5-7 разів більшою. Інформацію про утримуваних цивільних осіб Росія не надає ані їхнім родинам, ані Україні, ані міжнародним організаціям. Найбільше таких цивільних заручників захоплено в Херсонській, Харківській, Донецькій, Луганській та Київській областях”, – повідомляють автори.

Довідково. Інтерактивна мапа – це результат роботи Медійної ініціативи за права людини з документування міжнародних злочинів РФ. Вона містить систематизовані дані про понад сто пунктів утримання цивільних заручників і військовополонених в Росії, білорусі та на окупованих територіях України. Дані про місця утримання зібрані МІПЛ під час опитування потерпілих і свідків.

Безпідставні затримання, взяття в заручники цивільного населення, жорстоке поводження і катування цивільних та військовополонених – це найпоширеніші злочини Росії, які фіксує Медійна ініціатива за права людини.

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