Суд відправив митрополита Черкаської єпархії УПЦ МП під цілодобовий домашній арешт

Суд обрав запобіжний захід черкаському митрополиту УПЦ МП Феодосію — Денису Снігірьову. Священика помістили під домашній арешт.

Про це у Facebook повідомила Черкаська єпархія УПЦ МП.

Згідно з рішенням суду, митрополит Феодосій зобов’язаний провести наступні два місяці під цілодобовим домашнім арештом. Він також носитиме електронний браслет.

За інформацією ЗМІ, такий запобіжний захід просила для священика прокуратура.

Нагадаємо, 6 квітня голові Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату оголосили підозру. Тривалий час він заперечував агресію росії проти України та виправдовувати дії окупантів.

Також на початку квітня СБУ повідомила про підозру наміснику лаври УПЦ МП Павлу.

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