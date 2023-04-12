За самовіддані дії заради свободи: Володимир Зеленський отримав дві найвищі нагороди Ічкерії

Президент України Володимир Зеленський отримав дві найвищі нагороди Чеченської Республіки Ічкерія — орден «Честь Нації» та орден імені Джохара Дудаєва.

Про це повідомив Офіс президента України.

Президент України отримав ці ордени «за видатні заслуги й самовіддані дії заради свободи та демократії в усьому світі та за особисті заслуги перед чеченським народом».

Нагороди українському президенту призначив уряд Ічкерії у вигнанні.

«Його політична твердість і вірність рідній країні зуміли згуртувати народ України перед загрозою, що нависла, від вікового ворога в особі росії та її кровожерливих монстрів, які захопили владу терористичними методами», — йдеться у постанові, яку глава ічкерського уряду у вигнанні Ахмед Закаєв підписав 27 листопада 2022 року.

Нагороди Зеленському передав очільник розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Орден Джохара Дудаєва призначають людям, які отримують орден «Честь Нації». Таку нагороду вже мають експрезидент Ічкерії Аслан Масхадов, колишній виконувач обов’язків президента Ічкерії Зелімхан Яндарбієв, а також литовський державний діяч і ексдепутат Європарламенту Вітаутас Ландсбергіс.

Нагадаємо, Чеченська Республіка Ічкерія існувала після розпаду СРСР на частині території Чечено-Інгушської АРСР та була ліквідована російською владою у 2000 році.

Російсько-чеченські війни призвели до десятків тисяч жертв серед чеченського цивільного населення та масових руйнувань чеченської інфраструктури. Низка правозахисників та істориків повідомляли про воєнні злочини російських військових щодо цивільних.

У жовтні 2022 року Верховна Рада України визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою росією і засудила вчинення геноциду чеченського народу. А у листопаді того ж року Ічкерія визнала Голодомор 1932-33 років в Україні актом геноциду українського народу.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.