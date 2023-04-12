У Північній Ірландії на вулиці знайшли «нотатки» щодо візиту Джо Байдена

У середу, 12 квітня у Північній Ірландії виявили «оперативні нотатки» у зв’язку з візитом президента США Джо Байдена до країни. Правоохоронці вже розпочали розслідування.

Як повідомляє Sky News, ця знахідка є серйозним порушенням безпеки, і поліція вже з’ясовує, як це могло статись.

Про порушення правоохоронці дізнались після того, як чоловік, який знайшов документ, розповів про це на радіостанції BBC Radio Ulster.

«Ми знаємо про порушення безпеки. Розпочате розслідування, і ми повідомили старшого офіцера з інформаційних ризиків», — сказали у поліції Північної Ірландії.

Зазначається, що у документі містились деталі про розміщення поліцейських у центрі Белфаста під час чотириденного візиту президента США, включаючи інформацію про перекриття доріг і контактні дані офіцерів.

Нагадаємо, 12 квітня президент США Джо Байден прибув до столиці Північної Ірландії Белфаста де зустрівся прем`єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

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