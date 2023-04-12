Сирна паска: найкращі рецепти з випіканням і без

Напередодні свята Воскресіння Христова Сhas News вже наводив рецепти класичної великодньої випічки і навіть рецепт італійської паски панетоне.

Тепер пропонуємо приготувати паску сирну. Причому, в наших рецептах є як класичний варіант з дріжджами і випіканням, так і простий без всього цього.

Класична сирна паска: покроковий рецепт

Інгредієнти:

Пшеничне борошно — 500 г

Кисломолочний сир (9% жиру) — 150 г

Вершкове масло — 100 г

Цукор — 100 г

Молоко — 100 мл

Вода — 100 мл

Яйця — 2 шт.

Сіль — 1/2 ч. л.

Дріжджі — 25 г

Родзинки — 100 г

Ванільний екстракт або есенція — за бажанням

Готуємо опару. Пресовані дріжджі розім’яти виделкою в посуді і залити теплою водою.

Додати 4 ст. л. борошна, дрібку цукру, розмішати виделкою та накрити плівкою. Залишити опару в теплому місці на 20 хвилин.

Перетерти сир. Додати молоко і перебити все блендером.

У сирну масу додати яйця, сіль, цукор, розтоплене масло. Перемішати до однорідності.

У збиту масу додати опару. Для аромату можна додати краплю ванільного екстракту або есенції. Також можна додати трохи ванільний цукор.

Просіяти борошно та замісити тісто. Воно має вийти м’яким та липким.

Промиті родзинки, великі варто дрібно нарізати. Додати родзинки у тісто.

Накрити тісто з родзинками плівкою і поставити у тепло на 2 години. Маса має збільшитися в два рази.

Викласти тісто у форми. Заповнювати форму слід на 1/3. Залишити тісто у формах ще на 1,5 години, щоб воно ще підійшло.

Перед випіканням змастити верх пасок яйцем. Випікати 30 хвилин при температурі 180 °С.

Як прикрасити сирну паску

Готові сирні паски можна залишити як є — із рум’яним верхом — або прикрасити на ваш смак. Для цього підійдуть:

шоколадна глазур (ось тут — рецепти глазурі)

пасхальні прикраси,

кокосова стружка,

цедра лимона чи апельсина,

цукати.

Сирна паска без випікання від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

Кисломолочний сир (9% жирності) — 700 г

Вершки (не менше 33% жирності) — 350 мл

Жовтки — 5 шт.

Цукор — 150 г

Ванільний цукор — 10 г

Вершкове масло (85,2%) — 100 г

Цедра 1 лимона

Смажений мигдаль — 50-75 г

Сіль

Дістаньте 100 г масла з холодильника за кілька годин до початку приготування, щоб стале м’яким. Перетріть 700 г сиру через сито або ретельно перебийте блендером.

Відділіть жовтки від білків. З’єднайте в мисці 5 жовтків зі 150 г цукру, 10 г ванільного цукру та дрібкою солі. Добре перетріть віничком до білого кольору.

Налийте в сотейник 200 мл вершків та прогрійте на невеликому вогні, постійно помішуючи до появи пари над поверхнею.

Перелийте вершки в миску до жовтків і добре перемішайте віничком. Поверніть отриману суміш у сотейник.

Варіть суміш на маленькому вогні, безперервно помішуючи. Доведіть її до легкого загустіння. Має вийти консистенція рідкої сметани.

Додайте до сирної маси заварені жовтки та 100 г розм’якшеного вершкового масла.

Добре перемішайте до повного об’єднання усіх інгредієнтів. На цьому етапі можете додати натерту цедру одного лимона або апельсина.

150 мл вершків збийте міксером. Акуратно вмішайте вершки у сирну масу за допомогою лопатки.

Подрібніть смажений мигдаль та додайте до маси. Знову перемішайте, щоб горіхи рівномірно розподілилися по масі. Горіхи можна замінити родзинками або цукатами.

У форму викладіть марлю, складену в чотири шари. Перекладіть у неї сирну масу. Злегка утрамбуйте сирну масу й закрийте марлею. Установіть форму на тарілку, зверху викладіть ще одну та встановіть важіль, наприклад, банку з водою, щоб притиснути масу. Поставте в холодильник щонайменше на 6 години для застигання.

Сирна паска без яєць: як приготувати

Інгредієнти:

Сир кисломолочний — 500 г

Сметана жирна — 120 г

Цукор — 100 г

Вершкове масло — 100 г

Ванільний цукор — за смаком

Родзинки, цукати — за смаком

У сметані розчинити звичайний і ванільний цукор, перемішати до розчинення цукру.

У сир вмішати м’яке масло і сметану.

Збити масу міксером і викласти у форму для паски.

Зверху поставити важкий вантаж, залишити в холодильнику на кілька годин.

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