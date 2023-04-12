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Сирна паска: найкращі рецепти з випіканням і без

12.04.2023

Напередодні свята Воскресіння Христова Сhas News вже наводив рецепти класичної великодньої випічки і навіть рецепт італійської паски панетоне.

Тепер пропонуємо приготувати паску сирну. Причому, в наших рецептах є як класичний варіант з дріжджами і випіканням, так і простий без всього цього.

Класична сирна паска: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • Пшеничне борошно — 500 г
  • Кисломолочний сир (9% жиру) — 150 г
  • Вершкове масло — 100 г
  • Цукор — 100 г
  • Молоко — 100 мл
  • Вода — 100 мл
  • Яйця — 2 шт.
  • Сіль — 1/2 ч. л.
  • Дріжджі — 25 г
  • Родзинки — 100 г
  • Ванільний екстракт або есенція — за бажанням
  • Готуємо опару. Пресовані дріжджі розім’яти виделкою в посуді і залити теплою водою.
  • Додати 4 ст. л. борошна, дрібку цукру, розмішати виделкою та накрити плівкою. Залишити опару в теплому місці на 20 хвилин.
  • Перетерти сир. Додати молоко і перебити все блендером.
  • У сирну масу додати яйця, сіль, цукор, розтоплене масло. Перемішати до однорідності.
  • У збиту масу додати опару. Для аромату можна додати краплю ванільного екстракту або есенції. Також можна додати трохи ванільний цукор.
  • Просіяти борошно та замісити тісто. Воно має вийти м’яким та липким.
  • Промиті родзинки, великі варто дрібно нарізати. Додати родзинки у тісто.
  • Накрити тісто з родзинками плівкою і поставити у тепло на 2 години. Маса має збільшитися в два рази.
  • Викласти тісто у форми. Заповнювати форму слід на 1/3. Залишити тісто у формах ще на 1,5 години, щоб воно ще підійшло.
  • Перед випіканням змастити верх пасок яйцем. Випікати 30 хвилин при температурі 180 °С.

    • Як прикрасити сирну паску

    Готові сирні паски можна залишити як є — із рум’яним верхом — або прикрасити на ваш смак. Для цього підійдуть:

    • шоколадна глазур (ось тут — рецепти глазурі)
    • пасхальні прикраси,
    • кокосова стружка,
    • цедра лимона чи апельсина,
    • цукати.

    Сирна паска без випікання від Євгена Клопотенка

    Інгредієнти:

    • Кисломолочний сир (9% жирності) — 700 г
    • Вершки (не менше 33% жирності) — 350 мл
    • Жовтки — 5 шт. 
    • Цукор — 150 г
    • Ванільний цукор — 10 г
    • Вершкове масло (85,2%) — 100 г
    • Цедра 1 лимона
    • Смажений мигдаль — 50-75 г
    • Сіль
  • Дістаньте 100 г масла з холодильника за кілька годин до початку приготування, щоб стале м’яким. Перетріть 700 г сиру через сито або ретельно перебийте блендером.
  • Відділіть жовтки від білків. З’єднайте в мисці 5 жовтків зі 150 г цукру, 10 г ванільного цукру та дрібкою солі. Добре перетріть віничком до білого кольору. 
  • Налийте в сотейник 200 мл вершків та прогрійте на невеликому вогні, постійно помішуючи до появи пари над поверхнею.
  • Перелийте вершки в миску до жовтків і добре перемішайте віничком. Поверніть отриману суміш у сотейник. 
  • Варіть суміш на маленькому вогні, безперервно помішуючи. Доведіть її до легкого загустіння. Має вийти консистенція рідкої сметани. 
  • Додайте до сирної маси заварені жовтки та 100 г розм’якшеного вершкового масла.
  • Добре перемішайте до повного об’єднання усіх інгредієнтів. На цьому етапі можете додати натерту цедру одного лимона або апельсина.
  • 150 мл вершків збийте міксером. Акуратно вмішайте вершки у сирну масу за допомогою лопатки. 
  • Подрібніть смажений мигдаль та додайте до маси. Знову перемішайте, щоб горіхи рівномірно розподілилися по масі. Горіхи можна замінити родзинками або цукатами.
  • У форму викладіть марлю, складену в чотири шари. Перекладіть у неї сирну масу. Злегка утрамбуйте сирну масу й закрийте марлею. Установіть форму на тарілку, зверху викладіть ще одну та встановіть важіль, наприклад, банку з водою, щоб притиснути масу. Поставте в холодильник щонайменше на 6 години для застигання.

    • Сирна паска без яєць: як приготувати

    Інгредієнти:

    • Сир кисломолочний — 500 г
    • Сметана жирна — 120 г
    • Цукор — 100 г
    • Вершкове масло — 100 г
    • Ванільний цукор — за смаком
    • Родзинки, цукати — за смаком
  • У сметані розчинити звичайний і ванільний цукор, перемішати до розчинення цукру.
  • У сир вмішати м’яке масло і сметану.
  • Збити масу міксером і викласти у форму для паски.
  • Зверху поставити важкий вантаж, залишити в холодильнику на кілька годин.

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