13 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 13 квітня

Сьогодні — тайський Новий рік, або Сонгкран. У Таїланді та Лаосі на честь свята влаштовують триденний фестиваль.

Сонгкран вважається буддійським сімейним святом. Цього дня заведено підносити вишукані страви буддійським священнослужителям на знак поваги до буддійської філософії.

Статую Будди в оселі омивають чистою водою з пелюстками троянд та жасмином. А тайська молодь у цей день обливає один одного водою.

Яке релігійне свято 13 квітня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святителя Іпатія.

Він був єпископом Гангри у Малій Азії (нині Чанкири, Туреччина), брав участь у Нікейському соборі 325 року.

Помер Іпатій після нападу розкольників-новаціанів. Вони накинулись на нього з мечами та кілками, а смертельної рани, за переказами, Іпатію завдала камінням жінка. Після скоєного жінка втратила розум, почала бити себе по голові тим каменем. І лише згодом на могилі Іпатія вона отримала зцілення.

Також сьогодні — Великий (Чистий) четвер Страсного тижня. В цей день відбулось перше таїнство причастя, коли під час Тайної вечері Ісус дав апостолам хліб і вино. У храмах проходить особлива служба «Дванадцяти пристрасних Євангелій», де віруючі згадують про страждання Христа. У цей день люди відвідують храм і причащаються. Вдома починають фарбувати писанки та пекти паски. Дітям прийнято купувати обновки.

День ангела 13 квітня

Іменини в цей день святкують Веніамін, Інокентій, Іона, Іпатій, Марія.

Які історичні події стались 13 квітня

1204 — хрестоносці папи Іннокентія III захопили греко-православний Константинополь.

1598 — король Франції Генріх IV підписав Нантський едикт, що надавав громадянські права гугенотам.

1870 — у Нью-Йорку відкрився музей мистецтв «Метрополітен».

1923 — в Лондоні відкрили стадіон «Вемблі».

1943 — берлінське радіо повідомило про знайдені в Катинському лісі масові поховання польських офіцерів. Наголошувалось, що розстріл влаштував радянський НКВС навесні 1940 року.

1953 — вийшла друком перша книга Яна Флемінга про агента Джеймса Бонда «Казино «Рояль».

1960 — Франція здійснила випробування ядерної бомби у пустелі Сахара.

1975 — почалася громадянська війна в Лівані.

1986 — Іван Павло II першим з пап відвідав синагогу.

1990 — Радянський Союз офіційно визнав свою відповідальність за вбивство в Катинському лісі кількох тисяч польських офіцерів у 1940 році.

2014 — в. о. президента України Олександр Турчинов оголосив Антитерористичну операцію (АТО) на сході України.

Хто народився 13 квітня

1506 — П’єр Фабер, французький теолог, засновник ордена єзуїтів.

1519 — Катерина Медичі, королева Франції.

1570 — Гай Фокс, англійський дворянин-католик, учасник Порохової змови 5 листопада 1605 року, коли католики-змовники планували підірвати будівлю англійського парламенту і в такий спосіб покласти край протестантському правлінню в країні.

1743 — Томас Джефферсон, 3-й президент США.

1748 — Джозеф Брама, англійський винахідник, один з засновників гідротехніки.

1769 — Томас Лоуренс, англійський художник.

1771 — Річард Тревітік, англійський інженер, винахідник паровоза.

1887 — Іван Кавалерідзе, український скульптор, кінорежисер, драматург.

1892 — Роберт Ватсон-Ватт, шотландський фізик, винахідник радара.

1906 — Самуель Беккет, ірландський письменник, лауреат Нобелівської премії 1969 року.

1939 — Шеймас Гіні, ірландський письменник, поет, лауреат Нобелівської премії 1995 року.

1940 — Владимир Косма, французький композитор.

1940 — Жан-Марі Гюстав Ле Клезіо, французький письменник, лауреат Нобелівської премії 2008 року.

1960 — Руді Феллер, німецький футболіст, чемпіон світу 1990 року.

1963 — Гаррі Каспаров, російський шахіст, 13-й чемпіон світу.