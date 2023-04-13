Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 13 квітня. Не зважаючи на численні втрати в техніці та живій силі окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби військові відбили понад 45 атак противника.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, є загиблі і поранені серед цивільних громадян. 2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури міста Слов’янськ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Окупанти зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості.

За минулу добу росіяни обстріляли населені пункти Галаганівка, Залізний Міст, Архипівка Чернігівської області, Мефодівка, Середина-Буда, Есмань, Ходине, Білопілля, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Ободи, Кіндратівка, Варачине, Басівка, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також Ветеринарне, Лук’янці, Нескучне, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Землянки, Комісарове, Колодязне, Новомлинськ та Оскіл на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Оскіл Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог протягом доби намагався наступати у районі Білогорівки, але успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни продовжують наступати, намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут. За добу ворог вів безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Хромове та біля Богданівки і Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Новодмитрівка, Курдюмівка, Дружба, Північне та Залізне Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Сєверне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Керамік, Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Невельське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники обстріляли населені пункти Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 35 населених пунктів. Серед них — Ольгівське, Червоне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області; Козацьке, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів противника, а також ворожу радіолокаційну станцію.

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