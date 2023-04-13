Польща хоче виробляти у себе снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams

Польща пропонує відкрити у країні заводи з виробництва снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький під час візиту до США, повідомляє Польське агентство преси.

За його словами, зараз безпека вимірюється якістю військової техніки та її доступністю, а нагальна проблема — нестача боєприпасів.

«Тому наша національна програма зі створення відповідних сил і адекватного потенціалу боєприпасів є дуже важливою. І ця програма можна посилити саме тим, що боєприпаси зі збідненого урану також вироблятимуться у Польщі», — розповів Моравецький.

Також прем’єр говорив у США про можливість розміщення у Польщі підприємств, які будуть обслуговувати і ремонтувати танки Abrams. Моравецький розповів, що 14 танків Abrams передадуть Польщі не пізніше червня. Їх поставлять на заміну радянським танкам, які країна передала Україні.

Раніше Chas News розповідав, навіщо у снарядах збіднений уран і чи мають такі боєприпаси щось спільне з ядерно зброєю.

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