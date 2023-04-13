Окупанти вночі обстріляли Словʼянськ з С-300 (фото)

У ніч на 13 квітня росіяни обстріляли Слов’янськ на Донеччині з С-300.

Загарбники поцілили двома ракетами, розповів начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Одна ракета влучила у подвір’я школи. Крім будівлі навчального закладу, постраждали багатоповерхівки неподалік. У них вибило вікна, двері, пошкоджено балкони.

«Друга ракета влучила біля міськводоканалу. Постраждали декілька приватних будинків. На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв», — зазначив начальник МВА.

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