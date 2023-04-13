Світовий банк надасть Україні додаткові $200 млн на відновлення енергетики

Світовий банк надасть Україні додаткові $200 млн на відновлення енергетичної інфраструктури.
Як передає Amazing Ukraine, відповідну угоду підписали прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівна директорка Світового банку Анна Б’єрде у Вашингтоні.
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Як зазначив український прем’єр, відновлення України розпочинається вже цього року, і енергетика – один із пріоритетів.
Залучені від Світового банку кошти будуть направлені на відбудову електромережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області.
Також на зустрічі з представникам Світового банку обговорили спільну роботу в межах міжвідомчої платформи координації донорів (“Фінансовий Рамштайн”).
“Спільно зі Світовим банком готуємо до реалізації і проєкт страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, аби залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни”, – додав Шмигаль.
За оцінкою Програми розвитку ООН та Світового банку, збитки, завдані війною електроенергетичній, газовій та тепловій інфраструктурі України, перевищують $10 млрд, що у п’ять разів більше, ніж у червні минулого року.
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