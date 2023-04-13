«Крок за кроком публікуватиму руйнування звинувачень»: Спартак Суббота відреагував на розслідування

Після скандального розслідування психолог Спартак Суббота заявив, що готується захищатися у суді та пообіцяв опублікувати руйнування вигаданих звинувачень.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Вчора провів плідну зустріч з адвокатами…Тому, що коли на тебе нападають, ти маєш захищатися. Кожна людина має захищатися від нападу, бо інакше ми не вижили б як вид», — написав психолог.

Суббота звернувся до людей, які розкритикували його за розслідування, з такими запитаннями:

чи перевіряли ви біографію людини, яка зробила вкид?

чи може людина з такою освітою робити професійні журналістські розслідування?

чи мав автор запитати позицію другої сторони для об’єктивності матеріалу?

чи може автор даного художнього твору керуватися особистими мотивами, враховуючи обставини?

чи тестували ви джерела походження інформації на достовірність?

чи навів автор серйозні докази, окрім «хтось комусь щось сказав»?

чи аналізували ви тональність мови цього вкиду?

коли виявиться, що цей вкид є дезінформацією, як ви будете реагувати?

Він заявив, що звинувачення у розслідуванні вигадані, а їхнє розвінчання він опублікує згодом.

«Мої нападники витратили 7 місяців життя на створення художнього твору. На жаль, мені не платять за те, щоб я працював над побудовою позиції захисту і я маю забезпечувати своє життя. Тому я буду працювати над цим поступово, у вільний від роботи час. Крок за кроком я буду публікувати у своєму телеграмі ґрунтовні руйнування вигаданих звинувачень», — додав Суббота.

Співведучий Спартака Суботи оголосив про закриття «Подкаст терапії»

Співавтор «Подкаст Терапії» Євген Янович після розслідування про Спартака Субботу попросив вибачення у підписників з приводу колеги.

«За наведеними там фактами я знав про ГО «Українська академія наук» та роботу в «Інституті когнітивного моделювання». Все інше, як і для вас, — це нова інформація», — написав він.

Янович заявив, що не оприлюднюватиме новий випуск «Подкаст Терапії», який мав вийти сьогодні, 13 квітня. Також він повідомив, що тур, який мав стартувати 17 квітня, не відбудеться, українцям повернуть кошти за квитки. Проєкт «Подкаст Терапія» більше не виходитиме.

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