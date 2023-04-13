Чистий четвер 2023: традиції та звичаї

Чистий четвер для будь-якого християнина — це символ повного духовного і фізичного очищення. Правила наказують в цей день обов’язково відвідати храм, щоб причаститися і сповідатися у своїх гріхах. На світанку Чистого Четверга потрібно скупатися у проточній воді (озері або річці) або сходити в лазню. Вважається, що вода в цей день володієте потужними магічними властивостями, допомагає зміцнити дух і очистити душу, а гаряча пара сприяє оздоровленню тіла. У 2023 році свято відзначать 13 квітня.

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Звичаї та традиції

Недарма ж Чистий четвер вважають одним з найважливіших днів Страсного тижня. Багато століть тому наші предки чекали на цей день, щоб здійснити різні обряди, які зміцнювали сімейний добробут та здоров’я всіх членів родини на цілий рік.

Цей день було прийнято починати з купання ще до сходу сонця, а процес фізичного очищення супроводжувався різними обрядами: від обрізань волосся дівчат і хлопців до різних закликань та пісень.

Що цікаво, вмиватися потрібно “зі срібла” – варто кинути будь-яке срібло у воду і після цього нею вмитися. Саме тому предки вірили, що такі обряди зберігають красу та здоров’я віруючих людей.

Ще однією особливістю в Чистий четвер вважають цілющу силу солі, яка називається четверговою. Після купання члени сім’ї повинні кинути жменю солі до горщика, щоб вона слугувала оберегом будинку на майбутній рік. Для збільшення сили її запікали в печі або освячували в церкві.

Привітання з Чистим четвергом 2023

Ну і звісно важливим атрибутом цього дня є прибирання будинку. В Чистий четвер варто включити і генеральне прибирання будинку, і прання речей, і догляд за присадибною ділянкою, якщо вона у вас є.

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На Чистий четвер на Поділлі хлопчаки робили дерев’яні стукалки; їх називали також «довбешки» або «калатала». Як тільки задзвонять при читанні євангелії дзвони, хлопчаки починали стукати у дзвіницю, якщо вона дерев’яна, в ограду або в дошки — щоб «відганяти нечисту силу». Це стукання повторювалося кожний раз, коли починали гудіти дзвони, і уривалося разом з ними, триваючи таким чином до кінця Страстей.

У Карпатах чистий четвер називали ще “живим”, а тому гуцули з цієї нагоди розпалювали вогонь і тримали його доти ,доки не вигонили тварин на пасовиська. Ним окурювали домашню скотину від злих духів. Ввечері після відправи у церкві люди запалювали свічки і намагалися принести “живий” вогонь до хати ,щоб зробити кіптявою на сволокові чорний хрестик

«Є такі селяни, особливо жінки, що, починаючи з Чистого четверга і аж до Воскресіння Христового, нічого не їдять, а є такі, що й води не п’ють. Роблять це найчастіше згідно з обітницею, що дається під час хвороби»

«На Чистий четвер приносять на Страсть фляшки з сметаною і, коли дзвонять на євангелію, вони ковтають фляшкою, роблять масло, аби через цілий рік робилося». На Покуті у Великий четвер дівчата заворожують собі красу. Вони збираються перед світанком на берегах рік та озер і там дожидаються сходу сонця. Як тільки сонце вийде з-за обрію, дівчата роздягаються, розпускають коси і стрибають у воду, примовляючи:

Водане, на тобі русу косу, Дай мені дівочу красу!

Народні прикмети – Чистий четвер

Хороша і сонячна погода на Чистий четвер – решта весни буде теплою

Дощить на Чистий четвер – такий день передрікає холод і вогкість до літа.

Якщо хочете весь рік бути здоровими – викупайтеся до сходу сонця.

Всім в родині потрібно взяти по жменьці солі і зсипати в один пакет. Цю сіль зберігають і лікують нею рідних і близьких.

Якщо прибирати на Чистий четвер, то можна знайти те, що давно шукали.

Якщо ж залишити дім неприбраним – нічого хорошого від майбутнього року не чекайте.

Привітання з Чистим четвергом 2023

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Що можна робити в Чистий четвер:

– вмитися на світанку і зустріти новий день з молитвою;

– сходити до церкви, сповідатися і причаститися;

– навести порядок в домі, позбутися від непотрібних речей;

– приготувати частування для пасхального столу.

– Якщо дівчина не може вийти заміж, то під час прибирання оселі треба пошепки сказати так: “Який світлий і красивий Чистий четвер, так і я буду для всіх прекрасною”.

– Щоб позбутися сварок у сім’ї, беруть хліб, промовляючи: “Солю, солю, посипаю. Щастя в дім повертаю”.