Великдень 2023: розклад богослужінь у різних містах України

У неділю, 16 квітня, православні християни й греко-католики святкуватимуть Великдень. Через комендантську годину багато храмів освячуватимуть паску за день до Воскресіння Христового до 21:00 години.

Розклад богослужінь на Великдень 2023 у Києві

У КМДА нагадують, що комендантська година на Великдень триватиме із 00:00 до 05:00. Тож, киян у цей час закликають надавати перевагу трансляціям богослужінь онлайн.

Патріарший собор Воскресіння Христового

07:30 — Світле Христове Воскресіння. Надгробне, Пасхальна Утреня;

09:00 — Божественна Літургія,освячення пасок;

11:00 — Божественна Літургія, освячення пасок;

18:00 — Великодня Вечірня.

Володимирський собор

07:00- 9:00 — ранкова Літургія;

10:00-13:00 — пізня Літургія.

Успенська Києво-Печерська лавра

06:00 — святу літургію проведе намісник Києво-Печерської лаври від ПЦУ архімандрит Авраамій.

Свято-Покровська церква

08:00 — Сповідь;

09:00 — Божественна Літургія;

17:00 — Вечірнє богослужіння з акафістом

Михайлівський золотоверхий монастир

00:00 — пасхальна Утреня;

01:00 — часи і Літургія святителя Іоана Золотоустого;

09:00 — пізня Літургія;

17: 00 — пасхальна вечірня.

Спасо-Преображенський собор

07:00 — Пасхальна Утреня

08:30 — Літургія

05:00 — Вечірня.

Свято-Іллінська церква

00.00 — пасхальна Утреня. Божественна Літургія (територія храму буде зачинена з 24.00 до 5.00 у зв’язку з комендантською годиною);

05.00-11.00 — освячення пасок.

Місто також звернулося до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет.

Розклад богослужінь на Великдень 2023 у Львові

Архикатедральний Собор святого Юра УГКЦ

15 квітня:

9:00 — Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого

12:00 — 20:00 – Благословення пасок та іншої поживи (щопівгодини)

14:00 — Ісусова молитва за онкологічних хворих

20:30 — Надгробне. Пасхальна Утреня. Архиєрейська Божественна Літургія.

16 квітня:

8:00 — Архиєрейська Божественна Літургія

11:00 — Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого

14:00 — Ісусова молитва за онкологічних хворих

16:00 — Воскресна Вечірня

Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ

15 квітня:

9:00 — Вечірня з Літургією св. Василія Великого, Архиєрейським чином

11:00 — Освячення пасхальних приношень

22:00 — Читання діянь святих апостолів

16 квітня:

6:30 — Полуношниця

7:00 — Пасхальна Утреня, Архиєрейським чином

8:00 — Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого, Архиєрейським чином. Освячення пасхальних приношень.

11:00 — Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого

17:00 — Велика Вечірня, Архиєрейським чином

Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ

15 квітня:

8:30 — Божественна Літургія

14:00 — початок освячення великодніх пасок

21:00 — Читання діянь апостолів

23:30 — Хресна хода. Утреня. Божественна Літургія

16 квітня:

7:00 — Божественна Літургія

9:00 — Божественна Літургія

15:00 — Воскресна Вечірня

Розклад богослужінь на Великдень 2023 у Івано-Франківську

Архікатедральний і Митрополичий собор Воскресіння Христового УГКЦ

15 квітня:

8:00 — вечірня служба Божа (з 16:00 до 21:00 посвячення пасок);

16 квітня:

8:00 — служба Божа й освячення пасок.

О 12:00 — служба Божа.

Свято-Троїцький кафедральний собор ПЦУ

15 квітня:

9:00 — Божественна літургія (з 14:00 до 21:00 освячення пасок);

16 квітня о 5:00 — Пасхальна митрополича божественна літургія (освячення пасок).

Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ

15 квітня:

9:00 — Божественна літургія;

16 квітня:

6:00 та 10:00 — Пасхальна літургія (освячення пасок).

Парафіяльно-гарнізонний храм Різдва Христового ПЦУ

15 квітня:

16:00 до 18:00 — освячення пасок

16 квітня:

6:00 — Божественна літургія (освячення пасок).

Розклад богослужінь на Великдень 2023 у Вінниці

Свято-Преображенський кафедральний собор СЦУ

15 квітня:

8:00 — Часи, зображальні, вечірня з Літургією.

11:00 — 21:00 — Освячення пасок.

21:00 — Читання Діянь святих апостолів.

23:20 — Полунощниця.

16 квітня:

00.00 — Пасхальна рання, Пасхальні часи, Божественна літургія, освячення пасок (храм буде зачинено о 24 годині і відчинено о 5 ранку у зв’язку з комендантською годиною).

7:00 — Пасхальні часи, Божественна літургія, освячення пасок.

16:00 — Пасхальне вечірнє богослужіння.

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