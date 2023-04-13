Великдень 2023: розклад богослужінь у різних містах України

У неділю, 16 квітня, православні християни й греко-католики святкуватимуть Великдень. Через комендантську годину багато храмів освячуватимуть паску за день до Воскресіння Христового до 21:00 години.
Розклад богослужінь на Великдень 2023 у Києві
У КМДА нагадують, що комендантська година на Великдень триватиме із 00:00 до 05:00. Тож, киян у цей час закликають надавати перевагу трансляціям богослужінь онлайн.
Патріарший собор Воскресіння Христового
07:30 — Світле Христове Воскресіння. Надгробне, Пасхальна Утреня;
09:00 — Божественна Літургія,освячення пасок;
11:00 — Божественна Літургія, освячення пасок;
18:00 — Великодня Вечірня.
Володимирський собор
07:00- 9:00 — ранкова Літургія;
10:00-13:00 — пізня Літургія.
Успенська Києво-Печерська лавра
06:00 — святу літургію проведе намісник Києво-Печерської лаври від ПЦУ архімандрит Авраамій.
Свято-Покровська церква
08:00 — Сповідь;
09:00 — Божественна Літургія;
17:00 — Вечірнє богослужіння з акафістом
Михайлівський золотоверхий монастир
00:00 — пасхальна Утреня;
01:00 — часи і Літургія святителя Іоана Золотоустого;
09:00 — пізня Літургія;
17: 00 — пасхальна вечірня.
Спасо-Преображенський собор
07:00 — Пасхальна Утреня
08:30 — Літургія
05:00 — Вечірня.
Свято-Іллінська церква
00.00 — пасхальна Утреня. Божественна Літургія (територія храму буде зачинена з 24.00 до 5.00 у зв’язку з комендантською годиною);
05.00-11.00 — освячення пасок.
Місто також звернулося до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет.
Розклад богослужінь на Великдень 2023 у Львові
Архикатедральний Собор святого Юра УГКЦ
15 квітня:
9:00 — Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого
12:00 — 20:00 – Благословення пасок та іншої поживи (щопівгодини)
14:00 — Ісусова молитва за онкологічних хворих
20:30 — Надгробне. Пасхальна Утреня. Архиєрейська Божественна Літургія.
16 квітня:
8:00 — Архиєрейська Божественна Літургія
11:00 — Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого
14:00 — Ісусова молитва за онкологічних хворих
16:00 — Воскресна Вечірня
Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ
15 квітня:
9:00 — Вечірня з Літургією св. Василія Великого, Архиєрейським чином
11:00 — Освячення пасхальних приношень
22:00 — Читання діянь святих апостолів
16 квітня:
6:30 — Полуношниця
7:00 — Пасхальна Утреня, Архиєрейським чином
8:00 — Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого, Архиєрейським чином. Освячення пасхальних приношень.
11:00 — Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого
17:00 — Велика Вечірня, Архиєрейським чином
Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ
15 квітня:
8:30 — Божественна Літургія
14:00 — початок освячення великодніх пасок
21:00 — Читання діянь апостолів
23:30 — Хресна хода. Утреня. Божественна Літургія
16 квітня:
7:00 — Божественна Літургія
9:00 — Божественна Літургія
15:00 — Воскресна Вечірня
Розклад богослужінь на Великдень 2023 у Івано-Франківську
Архікатедральний і Митрополичий собор Воскресіння Христового УГКЦ
15 квітня:
8:00 — вечірня служба Божа (з 16:00 до 21:00 посвячення пасок);
16 квітня:
8:00 — служба Божа й освячення пасок.
О 12:00 — служба Божа.
Свято-Троїцький кафедральний собор ПЦУ
15 квітня:
9:00 — Божественна літургія (з 14:00 до 21:00 освячення пасок);
16 квітня о 5:00 — Пасхальна митрополича божественна літургія (освячення пасок).
Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ
15 квітня:
9:00 — Божественна літургія;
16 квітня:
6:00 та 10:00 — Пасхальна літургія (освячення пасок).
Парафіяльно-гарнізонний храм Різдва Христового ПЦУ
15 квітня:
16:00 до 18:00 — освячення пасок
16 квітня:
6:00 — Божественна літургія (освячення пасок).
Розклад богослужінь на Великдень 2023 у Вінниці
Свято-Преображенський кафедральний собор СЦУ
15 квітня:
8:00 — Часи, зображальні, вечірня з Літургією.
11:00 — 21:00 — Освячення пасок.
21:00 — Читання Діянь святих апостолів.
23:20 — Полунощниця.
16 квітня:
00.00 — Пасхальна рання, Пасхальні часи, Божественна літургія, освячення пасок (храм буде зачинено о 24 годині і відчинено о 5 ранку у зв’язку з комендантською годиною).
7:00 — Пасхальні часи, Божественна літургія, освячення пасок.
16:00 — Пасхальне вечірнє богослужіння.
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