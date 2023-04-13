Поліція відкрила справу щодо руйнувань у Києво-Печерській лаврі після «хазяйнування» УПЦ МП

Поліція Києва розпочала розслідування за фактом руйнувань одного із корпусів на території Києво-Печерської лаври.

Зазначається, що до правоохоронців звернулися представники Міністерства культури із заявою про пошкодження та руйнування одного із корпусів святині, мовляв, він непридатний для експлуатації.

Правоохоронці збирають докази навмисного незаконного знищення, руйнування чи пошкодження обʼєктів культурної спадщини або їхніх частин.

Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на п’ять років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Великдень митрополит Епіфаній проведе службу у Києво-Печерській Лаврі.

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