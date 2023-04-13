Шмигаль підписав угоду з USAID, яка сприятиме зростанню іноземних інвестицій в Україну

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підписав угоду з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку (DFC) для сприяння залучення приватного сектору та збільшення інвестицій.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє посольство США в Україні у Фейсбуці.
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«Адміністраторка USAID Саманта Пауер зустрілася з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, щоб обговорити економічне відновлення України та спільні зобов’язання Сполучених Штатів та України щодо прозорості та підзвітності. Вони підписали нову угоду між USAID, Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку та Україною, метою якої є сприяння в залученні приватного сектору та збільшення прямих іноземних інвестицій», – зазначило диппредставництво.
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