У Києві оприлюднили графік поминальних днів 2023

У Києві затвердили графік проведення поминальних днів у 2023. Водночас міська адміністрація закликає мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану.

Голосіївський район: поминальні дні 2023

Байкове кладовище — 25.04.2023, 08.05.2023

Пирогівське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023

Корчуватське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023

Мишоловське кладовище — 23.04.2023

Чапаєвське кладовище — 23.04.2023

Колумбарій Київського крематорія — 25.04.2023

Дарницький район: поминальні дні 2023

Дарницьке кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023

Позняківське кладовище — 24.04.2023

Бортничанське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023

Деснянський район: поминальні дні 2023

Биківнянське кладовище — 25.04.2023, 08.05.2023

Лісове кладовище — 23.04.2023

Вигурівське кладовище — 24.04.2023

Троєщинське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023

Оболонський район: поминальні дні 2023

Пуща-Водицьке кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023

Печерський район: поминальні дні 2023

Звіринецьке кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023

Меморіал на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави — 24.04.2023, 08.05.2023

Подільський район: поминальні дні 2023

Міське кладовище — 26.04.2023, 08.05.2023

Куренівське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023

Святошинський район: поминальні дні 2023

Святошинське кладовище — 04.2023, 08.05.2023

Біличанське кладовище — 24.04.2023

Братське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023

Михайлівське кладовище — 23.04.2023

Солом’янський район: поминальні дні 2023

Солом’янське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023

Совське кладовище — 23.04.2023

Шулявське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023

Жулянське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023

Шевченківський район: поминальні дні 2023

Військове кладовище — 25.04.2023, 08.05.2023

Старообрядне кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023

Лук’янівське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023

Броварський район: поминальні дні 2023

Північне кладовище — 23.04.2023

Фастівський район: поминальні дні 2023

Південне кладовище — 23.04.2023

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