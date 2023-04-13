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У Києві оприлюднили графік поминальних днів 2023

13.04.2023

У Києві затвердили графік проведення поминальних днів у 2023. Водночас міська адміністрація закликає мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану.

Голосіївський район: поминальні дні 2023

  • Байкове кладовище — 25.04.2023, 08.05.2023
  • Пирогівське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023
  • Корчуватське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023
  • Мишоловське кладовище — 23.04.2023
  • Чапаєвське кладовище — 23.04.2023
  • Колумбарій Київського крематорія — 25.04.2023

Дарницький район: поминальні дні 2023

  • Дарницьке кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023
  • Позняківське кладовище — 24.04.2023
  • Бортничанське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023

Деснянський район: поминальні дні 2023

  • Биківнянське кладовище — 25.04.2023, 08.05.2023
  • Лісове кладовище — 23.04.2023
  • Вигурівське кладовище — 24.04.2023
  • Троєщинське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023

Оболонський район: поминальні дні 2023

  • Пуща-Водицьке кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023

Печерський район: поминальні дні 2023

  • Звіринецьке кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023
  • Меморіал на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави — 24.04.2023, 08.05.2023

Подільський район: поминальні дні 2023

  • Міське кладовище — 26.04.2023, 08.05.2023
  • Куренівське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023

Святошинський район: поминальні дні 2023

  • Святошинське кладовище — 04.2023, 08.05.2023
  • Біличанське кладовище — 24.04.2023
  • Братське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023
  • Михайлівське кладовище — 23.04.2023

Солом’янський район: поминальні дні 2023

  • Солом’янське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023
  • Совське кладовище — 23.04.2023
  • Шулявське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023
  • Жулянське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023

Шевченківський район: поминальні дні 2023

  • Військове кладовище — 25.04.2023, 08.05.2023
  • Старообрядне кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023
  • Лук’янівське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023

Броварський район: поминальні дні 2023

  • Північне кладовище — 23.04.2023

Фастівський район: поминальні дні 2023

  • Південне кладовище — 23.04.2023

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