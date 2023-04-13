У Києві оприлюднили графік поминальних днів 2023

У Києві затвердили графік проведення поминальних днів у 2023. Водночас міська адміністрація закликає мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану.
Голосіївський район: поминальні дні 2023
- Байкове кладовище — 25.04.2023, 08.05.2023
- Пирогівське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023
- Корчуватське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023
- Мишоловське кладовище — 23.04.2023
- Чапаєвське кладовище — 23.04.2023
- Колумбарій Київського крематорія — 25.04.2023
Дарницький район: поминальні дні 2023
- Дарницьке кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023
- Позняківське кладовище — 24.04.2023
- Бортничанське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023
Деснянський район: поминальні дні 2023
- Биківнянське кладовище — 25.04.2023, 08.05.2023
- Лісове кладовище — 23.04.2023
- Вигурівське кладовище — 24.04.2023
- Троєщинське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023
Оболонський район: поминальні дні 2023
- Пуща-Водицьке кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023
Печерський район: поминальні дні 2023
- Звіринецьке кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023
- Меморіал на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави — 24.04.2023, 08.05.2023
Подільський район: поминальні дні 2023
- Міське кладовище — 26.04.2023, 08.05.2023
- Куренівське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023
Святошинський район: поминальні дні 2023
- Святошинське кладовище — 04.2023, 08.05.2023
- Біличанське кладовище — 24.04.2023
- Братське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023
- Михайлівське кладовище — 23.04.2023
Солом’янський район: поминальні дні 2023
- Солом’янське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023
- Совське кладовище — 23.04.2023
- Шулявське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023
- Жулянське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023
Шевченківський район: поминальні дні 2023
- Військове кладовище — 25.04.2023, 08.05.2023
- Старообрядне кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023
- Лук’янівське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023
Броварський район: поминальні дні 2023
- Північне кладовище — 23.04.2023
Фастівський район: поминальні дні 2023
- Південне кладовище — 23.04.2023
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