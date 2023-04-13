ТОП-5 рецептів Великодніх пасок, які сподобаються вашим рідним

Великодні паски – це традиційна страва, яка готується на Великдень в багатьох країнах світу. Це смачне і багате на калорії десерт, який має багато різних варіацій, в залежності від регіону та культури.

Паска, як символ народження нового життя, була символом тіла Христа для ранніх християн і стала частиною великодніх традицій. У середньовіччі, паска стала популярним десертом, який готували для святкування Великодня.

Паски, зазвичай готуються з білого пшеничного борошна, цукру, вершкового масла, яєць та сухих дріжджів. Деякі рецепти також включають молоко, вершки, сир або інші інгредієнти, які роблять паску ще більш смачною. Традиційно, паски мають форму циліндра або конуса і прикрашаються хрестом на вершку.

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Команда Amazing Ukraine підготувала п’ять рецептів приготування паски на Великдень 2023.

Традиційна паска з сиром

Інгредієнти:

500 г борошна

50 г дріжджів

3 яйця

200 г цукру

200 мл молока

200 г вершкового масла

250 г твердого сиру

1 ч.л. солі

Інструкція:

Розітріть дріжджі з 1 ст.л. цукру у 100 мл теплого молока. Покладіть у тепле місце на 15-20 хвилин.

Розітріть яйця з залишком цукру і сіллю. Додайте розтоплене вершкове масло.

Додайте розітнені дріжджі, змішайте, додайте борошно поступово і замішайте тісто. Покладіть у тепле місце на 1-2 години, щоб воно підійшло.

Твердий сир натерти на тертці. Додайте сир до тіста і знову замішайте.

Покладіть тісто в форму для паски, покладіть на верх розрізаний хрестик з тіста. Покладіть форму в попередньо розігріту духовку на 180 градусів на 50-60 хвилин.

Паска з родзинками

Інгредієнти:

500 г борошна

50 г дріжджів

3 яйця

200 г цукру

200 мл молока

200 г вершкового масла

200 г родзинок

1 ч.л. солі

Інструкція:

Тісто готується так само як і в попередньому рецепті, але без сиру.

Після того, як тісто підійшло, додайте розмочені родзинки і знову замішайте тісто.

Покладіть тісто в форму для паски, покладіть на верх розрізаний хрестик з тіста. Покладіть форму в попередньо розігріту духовку на 180 градусів на 50-60 хвилин.

Класична паска

Інгредієнти:

500 г борошна

1 склянка цукру

150 г вершкового масла

5 яєць

1 склянка молока

1 пакетик дріжджів

1 чайна ложка солі

1 чайна ложка ванільного екстракту

Інструкції:

Розчиніть дріжджі в теплому молоці.

Додайте цукор, масло, сіль та ванільний екстракт. Помішайте добре.

Додайте яйця та борошно і замішайте тісто.

Покрийте тісто і залиште його протягом 2 годин.

Поставте тісто у форму для паски і запікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 45-50 хвилин.

Паска з творогом та маком

Інгредієнти:

500 г борошна;

200 г цукру;

1 склянка молока;

200 г вершкового масла;

3 яйця;

1 пакетик сухих дріжджів;

1 чайна ложка солі;

300 г творогу;

100 г маку;

1 чайна ложка ванільного цукру.

Інструкція:

Розтопити вершкове масло в склянці з молоком.

В довгу миску просіяти борошно, додати цукор, сіль, ванільний цукор і дріжджі.

Розбити яйця в окрему миску і збити їх до піни.

Додати розтоплене масло з молоком до сухих інгредієнтів, потім додати збиті яйця і змішати всі інгредієнти до однорідної маси.

Покрити миску рушником і залишити на 2-3 години в теплому місці для підйому тіста.

Перенести тісто на дерев’яну дошку і замісити, додавши творог і мак, розділити на дві рівні частини, поставити у форми для пасок, і залишити на 1-2 години в теплому місці.

Печіть при 180 градусах в протязі 40-50 хвилин, доки паски не стануть золотистими. Смачного!

Паска з кокосовим молоком та ананасом

Інгредієнти:

500 г борошна;

200 г цукру;

1 склянка кокосового молока;

200 г вершкового масла;

6 яєць;

1 пакетик сухих дріжджів;

1 чайна ложка солі;

1 ананас;

1 чайна ложка ванільного цукру.

Інструкція:

Розтопити вершкове масло в склянці з кокосовим молоком.

В довгу миску просіяти борошно, додати цукор, сіль, ванільний цукор і дріжджі.

Розбити яйця в окрему миску і збити їх до піни.

Покрити миску рушником і залишити на 2-3 години в теплому місці для підйому тіста.

Додати розтоплене масло з кокосовим молоком до сухих інгредієнтів, потім додати збиті яйця і змішати всі інгредієнти до однорідної маси.

Перенести тісто на дерев’яну дошку і замісити, додавши нарізаний на дрібні кубики ананас, розділити на дві рівні частини, поставити у форми для пасок, і залишити на 1-2 години в теплому місці.

Печіть при 180 градусах в протязі 40-50 хвилин, доки паски не стануть золотистими. Смачного!