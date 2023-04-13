ТОП-5 рецептів Великодніх пасок, які сподобаються вашим рідним

Великодні паски – це традиційна страва, яка готується на Великдень в багатьох країнах світу. Це смачне і багате на калорії десерт, який має багато різних варіацій, в залежності від регіону та культури.
Паска, як символ народження нового життя, була символом тіла Христа для ранніх християн і стала частиною великодніх традицій. У середньовіччі, паска стала популярним десертом, який готували для святкування Великодня.
Паски, зазвичай готуються з білого пшеничного борошна, цукру, вершкового масла, яєць та сухих дріжджів. Деякі рецепти також включають молоко, вершки, сир або інші інгредієнти, які роблять паску ще більш смачною. Традиційно, паски мають форму циліндра або конуса і прикрашаються хрестом на вершку.
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Команда Amazing Ukraine підготувала п’ять рецептів приготування паски на Великдень 2023.
Традиційна паска з сиром
Інгредієнти:
- 500 г борошна
- 50 г дріжджів
- 3 яйця
- 200 г цукру
- 200 мл молока
- 200 г вершкового масла
- 250 г твердого сиру
- 1 ч.л. солі
Інструкція:
- Розітріть дріжджі з 1 ст.л. цукру у 100 мл теплого молока. Покладіть у тепле місце на 15-20 хвилин.
- Розітріть яйця з залишком цукру і сіллю. Додайте розтоплене вершкове масло.
- Додайте розітнені дріжджі, змішайте, додайте борошно поступово і замішайте тісто. Покладіть у тепле місце на 1-2 години, щоб воно підійшло.
- Твердий сир натерти на тертці. Додайте сир до тіста і знову замішайте.
- Покладіть тісто в форму для паски, покладіть на верх розрізаний хрестик з тіста. Покладіть форму в попередньо розігріту духовку на 180 градусів на 50-60 хвилин.
Паска з родзинками
Інгредієнти:
- 500 г борошна
- 50 г дріжджів
- 3 яйця
- 200 г цукру
- 200 мл молока
- 200 г вершкового масла
- 200 г родзинок
- 1 ч.л. солі
Інструкція:
- Тісто готується так само як і в попередньому рецепті, але без сиру.
- Після того, як тісто підійшло, додайте розмочені родзинки і знову замішайте тісто.
- Покладіть тісто в форму для паски, покладіть на верх розрізаний хрестик з тіста. Покладіть форму в попередньо розігріту духовку на 180 градусів на 50-60 хвилин.
Класична паска
Інгредієнти:
- 500 г борошна
- 1 склянка цукру
- 150 г вершкового масла
- 5 яєць
- 1 склянка молока
- 1 пакетик дріжджів
- 1 чайна ложка солі
- 1 чайна ложка ванільного екстракту
Інструкції:
Паска з творогом та маком
Інгредієнти:
- 500 г борошна;
- 200 г цукру;
- 1 склянка молока;
- 200 г вершкового масла;
- 3 яйця;
- 1 пакетик сухих дріжджів;
- 1 чайна ложка солі;
- 300 г творогу;
- 100 г маку;
- 1 чайна ложка ванільного цукру.
Інструкція:
Паска з кокосовим молоком та ананасом
Інгредієнти:
- 500 г борошна;
- 200 г цукру;
- 1 склянка кокосового молока;
- 200 г вершкового масла;
- 6 яєць;
- 1 пакетик сухих дріжджів;
- 1 чайна ложка солі;
- 1 ананас;
- 1 чайна ложка ванільного цукру.
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