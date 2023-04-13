Видавництво «Віхола» припиняє співпрацю зі Спартаком Субботою

Видавництво «Віхола» оголосило про те, що не продовжуватиме співпрацю зі Спартаком Субботою.

У 2021 році «Віхола» видало книгу «психотерапевта з когнітивно-поведінкової терапії, дослідника у галузі психічного здоров’я, психотерапії та психіатрії» Спартака Субботи «Припини це. Як розпізнати насильство та протидіяти йому». З того часу тираж книги не раз додруковували через високий попит на неї.

«Друзі, ми прийняли рішення не продовжувати співпрацю зі Спартаком Субботою. Ми не додруковуватимемо нові тиражі книжки «Припини це», а також не будемо видавати нову книжку автора. Наразі ми працюємо над тим, аби владнати усі технічні та юридичні аспекти припинення нашої співпраці. Дякуємо за ваші коментарі, запитання та слова підтримки», — йдеться у повідомленні видавництва.

Таке рішення видавництво ухвалило на тлі нещодавнього скандалу. 11 квітня онлайн-медіа «Свідомі» опублікувало розслідування психотерапевта Іллі Полудьонного про відомого експерта у галузі психології Спартака Субботу. Факти, які наводить автор розслідування, свідчать, що Субота нібито вдається до брехні, аби вибудовувати та підтримувати імідж досвідченого фахівця-психотерапевта.

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