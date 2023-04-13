Премія YUNA назве 12 пісень незламної України

Національна музична премія YUNA оголосить переможців у вівторок, 18 квітня. Подія відбудеться онлайн на ютуб-каналі премії YunaAwards. Початок трансляції о 12.00. Ведучим церемонії стане відомий український шоумен Володимир Остапчук.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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YUNA 2023 є 12-ю за ліком і має гасло «ПІСНІ НЕЗЛАМНОЇ УКРАЇНИ». Через повномасштабну війну, цього року оргкомітет премії суттєво змінив регламент. Переможців за традицією оберуть члени журі. Але вибір вони робитимуть не у звичних номінаціях, а лише з одного списку – ТОП-100 пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого – 31 грудня 2022 року. 12 треків, які отримають найбільше голосів експертів, стануть переможцями.

«В умовах широкомасштабної війни вважаємо неприпустимим влаштовувати пряму конкуренцію і визначати, скажімо, хто кращий виконавець – MONATIK чи Артем Пивоваров, – каже співзасновник та генпродюсер YUNA Павло Шилько. – Нам важливо нагородити і надихнути тих артистів, які спромоглися створити дійсно незламну музику, що гартувала бойовий дух українців у найтяжчий рік нашої сучасної історії».

До складу журі YUNA традиційно входять представники радіостанцій, музичного телебачення, квиткових операторів, музичні оглядачі та аналітики ЗМІ із понад 5-річним досвідом роботи у відповідній сфері.

Гарантом прозорості підрахунку голосів експертів виступає компанія Deloitte в Україні – багаторічний партнер як YUNA, так і премії Grammy у США.

Окремо оргкомітетом YUNA буде присуджено спеціальні нагороди представникам музичної індустрії України за їхній особливий внесок у розвиток української музики в умовах повномасштабної війни, підтримку армії України, захист незалежності та територіальної цілісності України, видатні соціальні проєкти. Володарів спецнагород організатори YUNA назвуть пізніше.

Натомість нагороди YUNA не зможуть отримати не лише артисти країн-агресорок, а й ті, хто публічно підтримав російську агресію проти України, перебувають під санкціями України, країн ЄС та США, до або після широкомасштабного вторгнення публічно не ідентифікували себе як українські виконавці.