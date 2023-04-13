Українці масово повертаються додому

Другий тиждень українці масово повертаються в Україну з-за кордону. Перевага в’їзду над виїздом сягає 10-20 тисяч людей на добу.

Як передає Amazing Ukraine, про це у коментарі РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Поступове збільшення пасажиропотоку прикордонники України почали фіксувати з 29 березня. До того пасажиропотік у середньому становив до 80 тисяч осіб за добу в обох напрямках, не було чіткої переваги виїзду громадян, які перетинають кордон, або в’їзду, зазначив Андрій Демченко.

«Починаючи з 29 березня пасажиропотік почав рости до 90 тисяч, понад 110 тисяч осіб на добу, особливо в суботу-неділю. Це чітко фіксувалося і 1-2 квітня, і 8-9-го. За вчора пасажиропотік був на рівні до 90 тисяч осіб», – розповів речник ДПСУ.

За останні два тижні відзначається чітка перевага в’їзду громадян над виїздом. Основну категорію тих, хто в’їжджає, становлять громадяни України.

«Тобто ми добре розуміємо, що громадяни України на даний момент повертаються з-за кордону, щоб провести Великодні свята в Україні. При тому, що різниця на в’їзд може досягати 10-20 тисяч на добу осіб і більше. Суттєва перевага в’їзду на ці свята навіть більша, ніж ми фіксували на новорічні свята», – звернув увагу він.